В это воскресенье Украина переходит на летнее время

24.03.2017 (08:57)

26 марта украинцы снова будут переводить часы

В 3 часа ночи воскресенья, 26 марта, стрелки часов переведут на один час вперед. Соответственно, на всех часах после перевода должно быть 4:00 утра.

Такая ежегодная процедура проводится по причине того, что, в частности, это позволяет сэкономить потребление электроэнергии. Впрочем, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также других обменных процессов.

График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов уже адаптирован. В частности, в "Укрзализныце" сообщили, что весь график отправления и прибытия поездов уже изменен в соответствии с летним временем. "В билетах на поезда компании ПАО "Укрзализныця" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник, 27 марта, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время на своих часах", - говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется ежегодно с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период. Хотя ранее, предполагалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинская власть так и не рассмотрела данный вопрос, процесс перевода часов дважды в год так и остался традицией страны.

Переход на сезонное время производится, более чем в ста странах мира. В частности, США и Канаде уже перешли на летнее время. Все страны мира, которые действуют по такой системе, переводят стрелки часов в разные дни. В Иордании часы переводят по схеме "последний четверг марта - последняя пятница сентября", а в Бразилии – "третье воскресенье февраля - третье воскресенье октября". Кроме того, отказались от перехода на "летнее" время множество аграрных стран, где рабочий день предполагает высочайшую эффективность в светлое время суток.

В Европе переход на летнее время не осуществляют лишь Исландия, Белоруссия и Россия. На постсоветском пространстве переводят стрелки часов только в Украине и Молдове. Ранее, в 2011 году, на России было принято решение не переходить на зимнее-летнее время. А вот последней страной, которая отказалась от этого, оказалась Турция.