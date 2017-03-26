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На закарпатца Олега Куцина в России возбудили уголовное дело

27.03.2017 (14:40)
Председатель Закарпатской
Председатель Закарпатской "Свободы" Олег Куцин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении нескольких украинских военнослужащих о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России установлен еще ряд украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления в отношении гражданского населения. В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки жестокого обращения с гражданским населением, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России, в отношении них возбуждено уголовное дело.

По их информации, с августе по декабрь 2015 года командир роты «Карпатская Сечь» 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Олег Куцин совместно с командиром 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины полковником Владиславом Клочковым и иными лицами, осуществили прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры.

В СК России утверждают, что в результате вышеуказанных обстрелов частично и полностью были разрушены более 20 жилых домов в различных районах города Донецка и ранен мирный житель.

Батальон «Карпатская Сечь» вливается в ряды ВСУ


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

27.03.2017 (15:08) / Виктор г. Калуга

Этого сытого борова не дурно было бы к Вороненкову в соседи определить и чё на него бумагу попусту изводить ему там самое место! Или к Сашку Белому чтёб почета больше!