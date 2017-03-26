Появились фото убийцы Вороненкова и подробности о его подельнике

27.03.2017 (18:24)

Фото Паршова из зоны АТО

Журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова на своей странице в фейсбуке опубликовала фотографии предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова из зоны АТО.

"Фото Паршова из АТО. В "Донбассе" утверждают, что не подавали Паршова на "УБД". Киллер наш, он ни разу не был на боевых, кто ему дал УБД давайте спросим у нацгвардии, я его на УБД не подавал - сказал командир Павла Паршова", - написала подробности Лунькова. По сведениям Луньковой, у Паршова был позывной "Боксер".

Киллер Вороненкова приехал в Киев не один. С ним был еще один «экс-донбассовец». И дальше очень интересно.

Ярослав Левенец , позывной «Хантер». С 2012 был в розыске за экономические преступления, но сам себе называл политзаключённым режима Януковича.

Вот кусок его биографии на сайте "Правого сектора"

«Тоді Дніпропетровськ піднявся на захист патріота, а його ім'я було внесено Комітетом визволення політв'язнів у список політичних репресантів. Після втечі Яника потрапив під амністію, як і більшість ув'язнених колишньої системи.»

Помогал его «амнистии» Семен Семенченко.

«Ярослава Левенца обвиняют в "создании преступной группы", хотя речь идет об украинских националистах и 2012 годе.» - из интервью «Новому времени»

После выхода из СИЗО в 2014 "Хантер" идет воевать к Семенченко в "Донбасс". Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения - домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился.