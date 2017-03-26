Яценюк хочет отобрать у школьных учителей часть заработка

27.03.2017 (16:22)

Ставленница Яценюка хочет ликвидировать репетиторство в школах

Глава Минобразования Лилия Гриневич во время пресс-конференции заявила, что ведомство намерено запретить частные дополнительные занятия учителей в школах.

"Очень важно, чтобы в школе мы преодолели то очень неэтичное и сложное явление, когда учитель стимулирует репетиторство тем, что не дает детям на уроках. И поэтому мы сейчас тесно сотрудничаем с родительскими организациями. И мы рассчитываем, что будет шаг навстречу учителей реформе украинского образования", – говорится в заявлении.

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