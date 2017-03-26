Виктор Шокин намерен вернуться в кресло Генпрокурора

28.03.2017 (08:50)

Шокин подал в суд на Порошенко

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин намерен вернуть себе кресло главы ГПУ.

Об этом свидетельствует его исковое заявление, которое зарегистрировано в Высшем административном суде.

Ответчиками по иску Шокина являются президент Петр Порошенко и Верховная Рада.

В своем заявлении экс-генпрокурор требует признать незаконными и упразднить постановление Рады и два указа президента.

Ведь, как оказалось, спустя без малого три месяца после нашумевшего увольнения, тихо был составлен второй указ, дополнявший первый словами: "согласно с поданным им заявлением".

"То есть, получается, что человека уволили просто так, без основания. Причину написали вдогонку, что является нарушением. И это аргумент, который суд обязан будет взвесить", - рассказал источник из ГПУ.

По мнению бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, шансов выиграть процесс у Шокина немного.

"Постановление принималось публично, все в рамках закона. У нас парламентско-президентская республика. Чтобы упразднить решение Рады нужны очень веские основания", - говорит он.

В то же время, отмечается, что у защиты Шокина есть козыри в рукаве, как утверждает источник, Рада впопыхах якобы нарушила регламент. И ранее именно по такой причине депутат Игорь Мосийчук отменил через суд постановление о снятии неприкосновенности и разрешении на арест.

В нынешнем руководстве ГПУ об иске Виктора Шокина знают, но от комментариев воздерживаются.

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Напомним, год назад, в ответ на призыв Порошенко добровольно уйти в отставку, Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об уходе.