Заповедные поляны крокусов на Закарпатье превратились в мусоросвалки (ФОТО)

28.03.2017 (09:12)

Шафрановые поляны Закарпатья превратились в мусоросвалки

Цветущие нежные крокусы, весенняя гордость Закарпатья, а рядом — фактически уничтоженная мусорными отходами река, покрытая пластиковыми бутылками и прочим бытовым мусором.

Такие фото пейзажей, снятых под селом Колочава в Межгорском районе Закарпатской области, разместил на своей странице в Фейсбуке фотограф Роман Михайлюк

Шокирующие фотографии сделаны во время массового паломничества туристов в места цветения шафрана. Расположенная здесь же река Теребля сплошь покрыта мусором, как и несколько километров дороги до популярного туристического объекта.

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Туристы едут на Закарпатье полюбоваться цветением крокусов (ВИДЕО)



