Заповедные поляны крокусов на Закарпатье превратились в мусоросвалки (ФОТО)

|Шафрановые поляны Закарпатья превратились в мусоросвалки
Цветущие нежные крокусы, весенняя гордость Закарпатья, а рядом — фактически уничтоженная мусорными отходами река, покрытая пластиковыми бутылками и прочим бытовым мусором.
Такие фото пейзажей, снятых под селом Колочава в Межгорском районе Закарпатской области, разместил на своей странице в Фейсбуке фотограф Роман Михайлюк
Шокирующие фотографии сделаны во время массового паломничества туристов в места цветения шафрана. Расположенная здесь же река Теребля сплошь покрыта мусором, как и несколько километров дороги до популярного туристического объекта.
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Туристы едут на Закарпатье полюбоваться цветением крокусов (ВИДЕО)
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