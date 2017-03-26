В Закарпатской ОГА презентуют уникальную книгу "Два юбилея Августина Волошина"

28.03.2017 (09:35)

Августин Волошин

В Ужгороде пройдет презентация издания, которое содержит неизвестные до сих пор документы из личного архива президента Карпатской Украины.

Книга «Два юбилея Августина Волошина», изданная на средства областного бюджета, базируется на материалах из двух альбомов, найденных случайно на чердаке старого дома в Ужгороде. В них собраны поздравления, адресованные персонально Августину Волошину к 50 - и 60-летнего юбилея (1924 и 1934 года), и собранные им лично.

Подробнее о невероятную историю находки исторических документов и издание книги во время презентации расскажут председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, составитель книги Игорь Лихтей, директор издательства «Карпаты» Виктор Браславец, а также Александр Снигурский, который предложил материалы к печати облгосадминистрации.

Презентация состоится в среду, 29 марта, в пресс-центре Закарпатской ОГА.

Начало в 14:00