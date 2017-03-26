Название "Закарпатская область" предлагают декоммунизировать

28.03.2017 (17:45)

Название области - Закарпатье, придумали советские коммунисты

Депутат Мукачевского городского совета Роберт Иванчо опубликовал на своей странице в Фейсбук интереснейший пост под заголовком "Кто дал нашему краю название - Закарпатье?"

В результате освобождения нашего края советскими войсками в октябре 1944 (Закарпатская Украина) и присоединения нашей территории к Украине в составе СССР под названием Закарпатья, 22 января 1946 года.

До этого времени название было Подкарпатская Русь!

Советские руководители назвали наш край Закарпатье, потому что для них мы за Карпатами.

Считаю, что мы все время были в составе Европы, а они были за Карпатами!

И историческое название нашего края Подкарпатская Русь !!!

Возможно нужно изменить название в связи с тем, что в государстве Украина принят закон о декоммунизации, а название - Закарпатье, придумали советские коммунисты.

Напомним, что декоммунизация в Украине — государственная политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории!!!