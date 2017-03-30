В Закарпатье ликвидировали законспирированное бандподполье Кремля

30.03.2017 (15:53)

В Закарпатье ликвидирована резидентура Путина

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть российских спецслужб, организаторы которой в России вербовали закарпатских заробитчан для участия в проплаченных антиукраинских акциях.

Правоохранители установили, что в Москве под прикрытием общественной организации российские спецслужбы вербовали жителей Закарпатья, которым ставили задачи по проведению агитации в поддержку автономизации Закарпатской области.

СБУ задокументировала противоправную деятельность одного из руководителей общественной организации - бывшего сотрудника спецслужб РФ, который В 2015 году завербовал нескольких жителей Закарпатья, которые за деньги согласились участвовать в перекрытии в регионе дорог, проведении протестных акций против мобилизации, а также митингов в поддержку автономизации области, создание фейковых республики "Подкарпатская Русь".

Действия гражданина России, который объявлен в розыск, СБУ квалифицировала по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба СБУ.

Если будете перекрывать дороги и участвовать в протестных акций против мобилизации - помните , вы уже завербованы !!!