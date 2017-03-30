На сессии Ужгородского горсовета конфессии подрались за землю (ВИДЕО)

30.03.2017 (16:03)

Межконфессиональная потасовка в Ужгородском городском совете

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Настоящий межконфессиональный конфликт разгорелся в Ужгородском городском совете. Во время сессии верующие Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви не поделили земельный участок по улице Минайской (вблизи бывшей железнодорожной больницы), где обе общины планируют построить церковь. Инцидент, который разгорелся в сессионном зале в конце концов перерос в ожесточенную схватку.В этот день сессионный зал был до отказа. На заседание, кроме депутатов, журналистов и общественных активистов, пришли вийськовслужбовци, священнослужители и представители различных религиозных общин.Заручившись поддержкой участников АТО и молодых людей в камуфляже представители УАПЦ настаивали на том, чтобы проект решения ( "О предоставлении земельного участка" Религиозной общине Украинской православной церкви Святых равноапостольных князя Владимира Великого и Княгини Ольги площадью 0,1394 га в постоянное пользование для строительства) сняли с повестки дня.Поочередно с трибуны выступали военнослужащие и представители УАПЦ. Их речи сводились к одному - запретить выделение земли агрессору в лице представителей московского патриархата.В свою очередь представители УПЦ просили депутатов и мэра честно и справедливо решить этот вопрос.После долгих споров городские избранники проголосовали за то, чтобы этот вопрос был снят с рассмотрения. Впрочем, на этом конфликт не исчерпан, а наоборот обострился. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата отметили, что не уйдут из сессионного зала пока их вопрос не будет решен.Сразу после этого между представителями обеих религиозных общин началась драка. В это время верующие УПЦ пели религиозные песни. Поэтому мэр был вынужден объявить перерыв в заседании.