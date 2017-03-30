На сессии Ужгородского горсовета конфессии подрались за землю (ВИДЕО)
30.03.2017 (16:03)
Межконфессиональная потасовка в Ужгородском городском совете
Настоящий межконфессиональный конфликт разгорелся в Ужгородском городском совете. Во время сессии верующие Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви не поделили земельный участок по улице Минайской (вблизи бывшей железнодорожной больницы), где обе общины планируют построить церковь. Инцидент, который разгорелся в сессионном зале в конце концов перерос в ожесточенную схватку.
В этот день сессионный зал был до отказа. На заседание, кроме депутатов, журналистов и общественных активистов, пришли вийськовслужбовци, священнослужители и представители различных религиозных общин.
Заручившись поддержкой участников АТО и молодых людей в камуфляже представители УАПЦ настаивали на том, чтобы проект решения ( "О предоставлении земельного участка" Религиозной общине Украинской православной церкви Святых равноапостольных князя Владимира Великого и Княгини Ольги площадью 0,1394 га в постоянное пользование для строительства) сняли с повестки дня.
Поочередно с трибуны выступали военнослужащие и представители УАПЦ. Их речи сводились к одному - запретить выделение земли агрессору в лице представителей московского патриархата.
В свою очередь представители УПЦ просили депутатов и мэра честно и справедливо решить этот вопрос.
После долгих споров городские избранники проголосовали за то, чтобы этот вопрос был снят с рассмотрения. Впрочем, на этом конфликт не исчерпан, а наоборот обострился. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата отметили, что не уйдут из сессионного зала пока их вопрос не будет решен.
Сразу после этого между представителями обеих религиозных общин началась драка. В это время верующие УПЦ пели религиозные песни. Поэтому мэр был вынужден объявить перерыв в заседании.