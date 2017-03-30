В Закарпатье на границе СБУ перехватила 30 кг янтаря (ФОТО)

31.03.2017 (07:24)

СБУ перехватила на украинско-словацкой границе в Ужгороде 30 кг янтаря

Янтарь вместе с 2 тысячами пачек сигарет пытались контрабандой ввезти в Словакию вчера около 18:00. Контрабанда перевозилась на авто марки BMW на словацкой регистрации, но за рулем находился гражданин Украины.

Авто было задержано и отправлено на дополнительный осмотр уже после того, как его осмотрели таможенники и пограничники КПП "Ужгород". Более того, как выяснилось, данное авто постоянно курсирует через границу.

Следовательно, правоохранители подозревают, что речь идет о системной контрабанды при содействии работников пункта пропуска.

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники отдела "К" СБУ в Закарпатской области.