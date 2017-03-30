В УЖГОРОД С БОЛЬШИМ СОЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ ЕДЕТ ГЛАВНАЯ БЛОНДИНКА СТРАНЫ

31.03.2017 (12:08)

Оля Полякова 6 мая в Ужгороде!

Не пропустите это незабываемое зрелище уже 6 мая в драмтеатре!

Накануне гастролей Суперблондинка всея Украины порадовала поклонников монолитным альбомом хорошего настроения. Трек-лист новой пластинки состоит из 14 синглов, большинство из которых стали суперхитами еще до официального релиза и принесли артистке статус народной любимицы. Лонгплей получил название в честь масштабного всеукраинского тура исполнительницы «Шлепали шлепки».

Народная любимица презентовала студийную версию трека, который стал хитом всеукраинского тура певицы "Я люблю вас".

А в ноябре ушедшего года на большом сольном концерте во Дворце «Украина» Оля Полякова представила публике песню «Номер Один». Зрители с восторгом приняли трек, выполненный в фирменной диско-эстетике певицы. Танцевальный сингл с запоминающейся мелодией, отчетливо вырисовывающий в головах слушателей образ идеального мужчины, обещает стать главным хитом летнего сезона.

В настоящее время Оля гастролирует по Украине в рамках тура, который охватит более 50 городов. Несмотря на плотный концертный график, творческая команда артистки уже готовится к съемкам видео на взрывную композицию «Номер Один», которые пройдут в апреле.

Напомним, Полякова не выпускала видеоклипы более года – с момента выхода совместной работы с Аланом Бадоевым на песню «О Боже, как больно». Ролик, рассказывающий о сложности творческого пути, за считанные дни стал вирусным и набрал рекордное количество просмотров на Youtube.

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра либо на сайта .

Справки и заказы по тел.: 0990291771