В Закарпатской ОГА покажут иностранные паспорта чиновников области

01.04.2017 (11:46)

Москаль обнародует иностранные паспорта чиновников Закарпатья

Цикл выставок, начатых Геннадием Москалем в атриуме здания Закарпатской ОГА, продолжится в понедельник открытием выставки копий документов, подтверждающих двойное гражданство чиновников высшего эшелона власти Закарпатья.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Основу экспозиции составят документы, обнаруженные во время управления Закарпатской таможней ГФС Украины Владимиром Колесниковым. Последний, как известно, является ставленником Г.Москаля, а потому по указанию последнего в течение своего пребывания на указанной должности собирал у подчиненных и сотрудников Госпогранслужбы Украины, которые несут службу на пунктах пропуска с Венгрией, Словакией и Румынией, информацию о двойном гражданстве ключевых лиц закарпатского политикума.

Основанием для такого интереса стало противостояние между Г.Москалем и главой Государственной фискальной службы Украины, в контексте которого возникла необходимость проверить информацию о наличии у Г.Насирова, кроме британского паспорта гражданина Венгрии. Собственно, копия этого документа, переданная именно Г.Москалем также следователем Национального антикоррупционного бюро Украины и откроет выставку, которая, безусловно, вызовет большой интерес закарпатцев в контексте внесения в парламент Украины законопроектов, которые регламентируют тему наличия гражданств других стран в граждан Украины.

Как информируют в Закарпатской ОГА, на выставке, среди прочего, можно будет увидеть венгерские паспорта народного депутата Украины, председателя общества Венгерской культуры Закарпатья Василия Брензовича, первого заместителя председателя Закарпатского областного совета от "КМКС - Партия венгров Украины" Иосифа Борто, начальника Закарпатского венгерского института им. Ференца Ракоци II в Берегово и депутата Закарпатского областного совета Илики Орос, начальника отдела национальностей и религий Закарпатской ОГА Йожефа Резеша, уже экс-заместителя городского головы города Чоп Оскара Балога, российский паспорт выпускника Московского высшего военного командного училища Леонида Кулика-Куличенко, который уже в ближайшее время будет назначен на должность начальника отдела предупреждения и выявления коррупции и взаимодействия с правоохранительными органими Закарпатской областной ОГА.

«Альтернативы принятию законопроекта о двойном гражданстве нет. Сейчас речь идет уже не о том, надо или не надо его принять, а то, к каким категориям населения Украины он будет применен - до всех, только до чиновников, народных депутатов и тому подобное. А потому я, пользуясь предоставленными мне полномочиями, уже сейчас сделаю это вопросы максимально публичным», - приводит слова Г.Москаля пресс-служба.

Есть также информация, что при этом глава Закарпатской ОГА приостановил свое гражданство Румынии и, похоже, продает свою квартиру в Бухаресте, которую внес в своей электронной декларации.

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Запрет двойного гражданства должен касаться только чиновников, - Москаль



