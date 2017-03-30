Венгры выделят 4 млн евро на реконструкцию площади Петефи в Ужгороде

01.04.2017 (19:14)

На Петефи в Ужгороде будет новая площадь и супермаркет

Более десяти благотворительных организаций и фондов в Венгрии откликнулись на предложение украинской диаспоры приобщиться к финансированию проекта по реконструкции площади Петефи в Ужгороде.

В 2016 году ужгородская мэрия так и не смогла отобрать участников конкурса на реконструкцию одной из центральных площадей города. Поэтому решением исполкома от 17 сентября объявлен новый конкурс на обновление площади Петефи.

«Информацию о том, что можно приобщиться к реконструкции площади в Ужгороде, названной в честь известного венгра, мгновенно подхватили в Венгрии, - рассказал представитель ГО «Венгрия-соседям» Ласло Балог. – Особенно активно тема лоббируется представителями украинской диаспоры, как имеют тесные связи с истеблишментом Будапешта. Кроме нашей организации, помогать воплощению проекта в жизнь будут еще с десяток венгерских благотворительных фондов. В общем мы соберем на это около 4 миллионов евро».

Пока заявка на участие в конкурсе формируется, над проектом работают десятки украинцев в Венгрии, в частности архитекторы и предприниматели.

Реконструкция Петефи предусматривает замену верхнего покрытия и всех коммуникаций площади. Вокруг появится европейская дорога, а сама площадь будет выложена новой брусчаткой.

По замыслу художников каждая пятая брусчатка будет промаркирована тремя цветами – красным, белым и зеленым, которые будут напоминать цвета флага Венгрии.

Для памятника Шандору Петефи появится новое место - в центре площади - и он станет больше по размеру.

«Наша цель – не только обновить площадь, сделать ее удобной для водителей и пешеходов, но и дать толчок развитию бизнеса и новым рабочим местам», - отмечает предприниматель из Будапешта с украинскими корнями Иосиф Иванчо. – В частности, мы знаем, что владельцы торгового гиганта «Теско» уже дали предварительное согласие на участие в финансировании проекта реконструкции площади Петефи, при условии разрешения им в будущем арендовать часть площади».

Речь идет об участке перед домом Быта, который еще недавно хотели продать «под гаражи». По проекту, она превратится в удобную автостоянку, которая будет бесплатной для всех водителей, как это перед «Теско» в Ньиредьхазе или Будапеште. Самый же дом Быта заменит супермаркет.

Идея венгерских соседей изрядно нравится ужгородцам.

«Мне уже не надо будет ездить в Ньиредьхазу и покупать многомесячный запас любимых «Туро Руди», без которых реально трудно. Если на Петефи будет «Теско», я буду покупать их там каждый день после работы», - говорит 24-летний Максим Коваль.

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