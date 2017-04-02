Закарпатье никогда не станет частью Венгрии, - Москаль (ВИДЕО)

03.04.2017 (08:14)

Никакой угрозы захвата Венгрией Закарпатья нет, - Москаль

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Глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль уверен, что Закарпатье никогда не станет частью Венгрии. Об этом он рассказал в программе "Гордон" на телеканале "112 Украина"."Никогда, никогда. Да ну! Это сказки, басни. Вы знаете, есть очень много журналистов, которым надо какие-то сенсации. "Москаль уже испек хлеб". В тот год мы взяли первое место по внутреннему тиризму. 36% всех, кто отдыхал в Украине, отдыхали у нас. Перегнали Львовскую и знаменитую Ивано-Франковскую области. И вот я покупаю вышитый рушник, и журналистка одна мне говорит: "Это вы чтобы мадьяр встречать купили?". Ну, знаете, такого не будет. Во-первых, они являются членами Евросоюза, они члены НАТО. Во-вторых, там умеренное руководство. Какие они там имеют отношения с Путиным - это чисто экономические. Закарпатской области любая помощь - ночью позвоните все будет из Венгрии", - рассказал Москаль.Как сообщалось, в марте вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что интересы венгров, проживающих за рубежом, будут защищены, если этнические венгерские партии будут представлены в местных парламентах. По его словам, этнические венгерские партии не только должны заботиться о представлении интересов местной венгерской общины, но также несут ответственность перед всей нацией. И вспомнил "Союз венгров Воеводины" в Сербии как пример этнической венгерской партии, которая полностью соответствует этому критерию.Примечательно, венгерский политик еще в 2014 году отмечал, что "каждая нация должна выработать собственную концепцию автономии. Жители Воеводины, Закарпатской Украины должны действовать в таком же направлении".