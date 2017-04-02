Курс валют на 5 апреля (+ новости экономики)

05.04.2017 (08:32)

Курс валют в банках Ужгорода 5 апреля

Доллар поднялся в цене, также немного повысилась цена на евро, а на российский рубль незначительно уменьшилась.

Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 апреля, установлены на следующем уровне:

27,118954 грн за долар;

28,884398 грн за евро;

0,479510 грн за российский рубль;

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Гривня укрепится благодаря положительному решению Международного валютного фонда по траншу в $1 миллиард. Об этом в заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Андрей Лопушанский.

"Любое дополнительное финансирование означает укрепление национальной валюты. Естественно, благодаря траншу МВФ гривня укрепится", – отметил нардеп.

По его словам, несмотря на критику, МВФ выдает транши только под реформы.

"Реформы в Украине идут тяжело, но они идут семимильными шагами. МВФ на это реагирует", – подытожил Лопушанский.

Вчера Европейский Союз перечислил Украине 600 миллионов евро второго транша макрофинансовой помощи.