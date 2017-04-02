Курс валют на 5 апреля (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода 5 апреля
Доллар поднялся в цене, также немного повысилась цена на евро, а на российский рубль незначительно уменьшилась.
Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 апреля, установлены на следующем уровне:
27,118954 грн за долар;
28,884398 грн за евро;
0,479510 грн за российский рубль;
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Гривня укрепится благодаря положительному решению Международного валютного фонда по траншу в $1 миллиард. Об этом в заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Андрей Лопушанский.
"Любое дополнительное финансирование означает укрепление национальной валюты. Естественно, благодаря траншу МВФ гривня укрепится", – отметил нардеп.
По его словам, несмотря на критику, МВФ выдает транши только под реформы.
"Реформы в Украине идут тяжело, но они идут семимильными шагами. МВФ на это реагирует", – подытожил Лопушанский.
Вчера Европейский Союз перечислил Украине 600 миллионов евро второго транша макрофинансовой помощи.
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