В Ужгороде откроют консульство Чехии

06.04.2017 (15:28)

В Ужгороде заработает Чешский дом с визовым центром

В этом году в Ужгороде заработает Чешский дом с визовым центром, а уже в следующем году ожидается открытие полноценного консульства Чешской Республики в областном центре Закарпатья.

О перспективах открытия в г.Ужгород официального представительства Чешской Республики шла речь во время недавней двусторонней встречи председателя Закарпатского облсовета Михаила Ривиса с министром МИД Чехии Любомиром Заоралеком, состоявшейся в Праге. Также было обсуждено дальнейшее сотрудничество с Закарпатьем в социально-экономической, научной, культурной и туристической сферах.

- Закарпатье имеет с Чехией немало страниц совместной истории, ведь еще нет сто лет как оно входило в состав Чехословакии и был отдельным административным краем, – начал свою речь Михаил Ривис с коротенького исторического экскурса. – Тогдашняя демократическая система Пражского правительства все делала для того, чтобы Подкарпатська Русь стала на путь гражданского общества. Следовательно, за неполные 20 лет в составе ЧМ на Закарпатье хорошо развивалась промышленность, был затронут аграрный сектор, построены транспортные артерии с городами Европы и на территории края, сохранен и приумножен культурное наследие местного многонационального населения.

К сожалению, сейчас у нас – безработица, а у вас – нехватка рабочей силы. Во время моих неоднократных встреч с гетманами Пардубицького края и Возвышенности, с которыми Закарпатья успешно сотрудничает много лет, а в ближайшее время подписываем соглашение и с Устецьким краем, – отмечалось, что чешские предприятия имеют хороший опыт работы с закарпатскими работниками. Поэтому, эти три края Чехии уже сейчас готовы принять к себе на работу большое количество закарпатцев разных профессий. Впрочем, имеющих проблемы с оформлением рабочих виз. Потому что, как выяснилось, «виза-поинт» оказалась не эффективной. Поэтому сейчас, как никогда, назрел вопрос создания в Ужгороде информационно-консультативного центра для закарпатских соискателей работы в Чехии.

В прошлом году я внес предложение гетманам совместно инициировать перед центральными органами чешской власти создания Чешского дома, где бы можно было разместить партнерские структуры: визовый, информационный и культурный центры. Это облегчило бы сотрудничество между Закарпатьем и Чехией и ускорило бы вхождение Украины в европейское сообщество. Ну, а конечной целью бы стало открытие полноценного консульства Чешской Республики в Ужгороде. И это логично, ибо за чешскими визами в дипломатическое ведомство во Львове обращается больше всего закарпатцев и меньше всего – представители других регионов, – констатировал Михаил Ривис.

Внимательно выслушав главу Закарпатского облсовета, министр МИД Чехии Любомир Заоралек в первую очередь отметил, что правительство ЧР принципиально поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Со стороны министерства он пообещал максимально способствовать открытию Чешского дома в областном центре Закарпатья, и уже скоро – в августе-сентябре этого года. Это будет первый действенный шаг и снимет проблемы закарпатских заробитчан относительно длительного бюрократического оформления виз во Львове.

- Я даже готов приехать на Закарпатье и принять участие в торжественном открытии Чешского дома в Ужгороде, – заверил Михаила Ривиса главный дипломат Чехии. – Для этого мы решим вопрос с финансирование организационных мероприятий функционирования этого представительства в Ужгороде. Следующим этапом станет открытие полноценного консульства на Закарпатье. Для этого нам нужно заложить соответствующие средства на следующий год.

Также в ходе оживленной и конструктивной дискуссии стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и сотрудничество в рамках подписанных соглашений Закарпатья с чешскими краями. Как отметил Михаил Ривис, это уникальная возможность привлечения средств для социального развития территориальных общин Закарпатья в виде финансовой помощи из региональных европейских фондов для реализации приоритетных проектов.

- Целью таких соглашения является развитие взаимных контактов и сотрудничества между Закарпатской областью и чешскими краями в форме разовых, долгосрочных проектов и деятельности в таких областях как экономика, общая и профессиональное образование, научно-техническое сотрудничество, защита окружающей среды, культурного и природного наследия,туризм, развитие сел и городов, культурную, общественную и спортивную жизнь. А также – сотрудничество между органами власти и учреждениями сельского хозяйства, использования международных структурных фондов и других финансовых институтов, поддерживающих развитие.

Со своей стороны глава МИД Чехии Любомир Заоралек положительно отметил тесные партнерские отношения между регионами Закарпатье и Чешской Республики, и пожелал дальнейшего развития трансграничного сотрудничества, как важной составляющей развития международного сотрудничества жемчужины Украины - Закарпатья с Чехией.

Пресс-служба Закарпатского облсовета.

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