На площади Народной в Ужгороде настоящий "писанково-пасхальный рай" (ВИДЕО, ФОТО)

07.04.2017 (13:30)

В Ужгороде стартовал фестиваль-конкурс "Воскресни, писанко!"

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Сегодня, 7-го апреля, в областном центре Закарпатья на площади Народной стартовал областной фестиваль-конкурс "Воскресни, писанко!"На площади одновременно "выросли" 54 писанковые деревья и десятки различных экспозиций на пасхальную тематику. Ученики и педагоги учебных заведений из всех районов области представили изготовленные ими писанки, а также разнообразную атрибутику, которая связана с Пасхой – вышитые рушники, корзины, писанки, выполненные в самых разных техниках, пасхальные кролики, барашки, иконы, куры и цыплята, участники одеты в народные костюмы – на площади можно увидеть настоящий "писанково-пасхальный рай".Кроме того, для желающих работают мастер-классы, где можно научиться работы писанки в разной технике.Выставка продлится до самой Пасхи.