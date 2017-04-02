Ужгородская аллея сакур самая красивая в Европе (Виртуальный 3Д тур)

|Виртуальный 3Д тур про Ужгород и сакуры
Любите рассуждать над эфемерностью жизни или просто являетесь ценителем прекрасного? Тогда вам точно следует поехать в Ужгород в апреле – начале мая. В этот период город превращается в маленькую Японию, радуя туристов невероятно красивым цветением сакур.
Ужгородская аллея с этими деревьями является самой большой и самой красивой в Европе, поэтому готовьтесь встретить здесь настоящий сакурный фестиваль.
Отметим, что сакура – это национальный символ и, наверное, самое обожаемое дерево в Японии. Поскольку цветет сакура красиво, но недолго, она символизирует в этой стране эфемерность и мимолетность жизни.
Приезжают посмотреть на растение в период его цветения туристы не только с Украины, но и из-за рубежа. Чтобы не остаться без ночлега, номер в отеле советуем бронировать заранее.
Предлагаем к просмотру Виртуальный 3Д тур «Ужгород весной в 3Д» предоставленный турпорталом Отдых в Карпатах в 3Д турах