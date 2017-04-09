Шуфрич рассекретил гражданскую жену, которую задекларировал

09.04.2017 (08:16)

Нестор Шуфрич и Екатерина Майкова

Экс-ужгородец Нестор Шуфрич стал единственным депутатом, кто внес в свою декларацию женщину, на которой не женат.

Шесть лет он скрывал харьковчанку Екатерину Майкову младшую него на 19 лет, которая стала обладательницей двух элитных квартир в центре Киева стоимостью в миллион долларов.

Молодая харьковчанка уже родила политику двоих детей.

Гражданскую жену нардеп “рассекретил” эксклюзивно для журналистов.

“Я никогда, никогда не комментирую частную жизнь свою. Я сделаю для вас исключение, понимая, что вы этот вопрос изучаете”, – пояснил он. Держание отношений в тайне Шуфрич объясняет желанием защитить любимую от политических спекуляций. И не решился бы на огласку, если бы не требования е-деклараций. “Я принял для себя однозначное решение, что все задекларирую так, как это есть в жизни”, – заявил он.

Депутат рассказал, что встретил Екатерину во время рабочего визита в Харьков, где она работала тележурналистом. Общение заложило фундамент дальнейших отношений, благодаря которым женщина теперь имеет задекларированные полсотни ювелирных украшений, шубы, часы, сумки, коллекцию ваз, сэкономленных 87 тысяч долларов, элитную землю в поселке Козин под Киевом и другую недвижимость на несколько миллионов долларов.

Возможно, одна из квартир стала подарком от Шуфрича за сына – сам депутат уточнять не стал. Однако и ребенок родился в 2014 году, и квартира была оформлена на Майкову именно в этот год. Первенец Екатерины стал третьим сыном Нестора. Старшие, 28-летний Александр и 22-летний Нестор от двух предыдущих браков, давно живут отдельно. Три месяца назад у политика появилась и дочь – тоже от харьковчанки. С Майковою Шуфрич обвенчался, а теперь готовится к свадьбе и мечтает о новых детях. "Договорились, если Бог даст нам еще детей, то будем подбирать имена, учитывая родных Екатерины", - рассказал он.

Майкова выросла в богатой семье известных инженеров в Харькове, окончила автомобильный университет, пробовала себя в модельном бизнесе, но признание получила в бальных танцах – выиграла бронзовый кубок мира и золото на двух чемпионатах Украины. С тех пор как переехала в столицу, Майкова карьеру оставила.

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