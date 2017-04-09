Правительство "подняло" Украину на первое место в рейтинге коррупции

10.04.2017 (18:21)

Украина вырвалась в лидеры в рейтинге коррупции в сфере бизнеса

Украина заняла первое место в рейтинге коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны. За два года наша страна поднялась с седьмого на первое место.

Об этом свидетельствуют данные международного исследования Ernst & Young, компания Ernst&Young провела международное исследование уровня коррупции в сфере бизнеса. Украина заняла первое место с результатом 88%.

Исследование показывает, что 77% членов совета директоров или старших менеджеров утверждают, что они могли бы оправдать неэтичное поведение, чтобы помочь бизнесу выжить, причем каждый третий из них готов предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта.

Среди 41 страны первое место занимает Украина – 88% респондентов ответили утвердительно. Среди респондентов – члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена, а также другие сотрудники, представляющие компании различных размеров и отраслей.

Исследование проводилось и в Украине, где было опрошено 100 сотрудников компаний. Интервью проводились родными языками респондентов в режиме онлайн или во время личных встреч.

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Украина на первом месте в Европе по уровню коррупции



