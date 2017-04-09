Дети из прифронтовой Луганщины отметят Пасху на Закарпатье (ВИДЕО)

12.04.2017 (12:48)

Школьники с Луганщины приехали на Закарпатье встретить Пасху

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11 школьников в возрасте до 12-ти лет приехали на недельный отдых в Закарпатье. Все они родом из прифронтовой Луганщины. В области их ждет насыщенный отдых – в частности путешествия по самым живописным краям уголками области.Больше всего дети хотят увидеть горы, озеро Синевир и долину нарциссов. Отметят дети на Закарпатье и большой праздник - Пасху.Организовали отдых детей в крае не равнодушные активисты и предприниматели. Как говорят организаторы – приятно – что неравнодушными к судьбе детей оказалось немало простых земляков, все помогали чем могли – кто-то организовал ночлег, кто-то экскурсию, а кто-то обед для малышей.