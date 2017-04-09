В Ужгороде расцвело Иудино дерево (ФОТО)

13.04.2017 (09:48)

В Ужгороде начался период цветения Иудиного дерева

В областном центре Закарпатья начался период цветения Иудиного дерева, или Церциса китайского, которое любят показывать туристам и оно не имеет никакого отношения к библейскому Иуде.

В этом году цветения Иудиного дерева совпало по времени с пиком цвету сакуры, магнолии и декоративных фруктовых деревьев.

Дерево с необычной формой цветения можно встретить у здания Закарпатской ОГА, на площади Дружбы народов, у исторического-культурного центра и Набережной Независимости.

Уникальным растение делают ее цветы, которые покрывают дерево полностью — молодые ветви, ствол, кори. В результате дерево превращается в сплошной розовый куст. Тысячи цветочков Церциса привлекают своим видом даже в форме бутонов, а вот листья на дереве появится уже после периода цветения.

Растение, которое еще называют багрянник европейский, растет не только в Ужгородском ботаническом саду, но и в парках и скверах областного центра Закарпатья. Естественный же ареал Церциса китайского охватывает Средиземноморье, Ближний и Средний Восток.

Иудиное дерево любит тепло и чувствительное к сильным ветрам и колебания температур, поэтому теплый климат Закарпатья, в частности Ужгорода, является комфортным для него. И если обычно это дерево имеет кустовую форму и высоту около двух метров, то Ужгородский багрянник дорастает до 3-4 метров.

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Из-за цветения сакуры в Ужгороде ожидаются толпы туристов (ВИДЕО)



