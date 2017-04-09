График освящения пасок и Пасхальных богослужений в Ужгороде

|График проведения Пасхальных богослужений и освящения пасок в Ужгороде
Ужгородская городская рада опубликовала график освящения пасок и проведения богослужений на Пасху.
Римсько-католицькі церкви
Релігійна Громада римсько-католицької Церкви (Георгіївської)
(Волошина, 9)
15.04. – 23:00 – служба, освячення
16.04. – 08.30 – служба, освячення
Монастир Св. Антонія
(Заньковецької, 9а, біля озера)
15.04. – 19:00 – служба, освячення пасок
16.04. – 12:00 – служба, освячення пасок
Катехитичний центр Костел Св. Трійці
(Мікрорайон Боздош, вул. Володимирська, 76)
15.04. – 20:30 – Літургія
23:00 – освячення пасок
16.04. – 10:00 – освячення пасок
Українська Автокефальна Православна Церква. Карпатська єпархія
Кафедральний храм апостола українського Андрія Первозванного
(вул. Гойди,4)
15.04. – 23:30 – полунощниця, пасхальна ранкова, святкова Божественна Літургія
16.04. – 02:30 – освячення пасок
Храм на честь рівноапостольного князя Володимира та княгині Ольги (вул.Минайська, 71)
15.04. – 23:30 – полунощниця, пасхальна ранкова, святкова Божественна Літургія
16.04. – 02.00 – освячення пасок
Домовий храм святого апостола й євангеліста Іоанна Богослова
(м. Ужгород, вул. Гвардійська,19. Настоятель протоієрей Роман Бобай)
16.04. – 08.00 – освячення пасок
Українська Православна Церква Московського патріархату
Свято-Хресто-Воздвиженський кафедральний собор
(площа Кирила і Мефодія. Настоятель: протоієрей Димитрій Сидор)
16.04. 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.30 – Святкова Пасхальна Літургія
із 02.30 до 12.00 – освячення пасок через кожні півгодини
Свято-Воскресенський чоловічий монастир
(вул. Золотиста, 35. Намісник: архімандрит Марк (Куштан))
16.04 – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00; 03.00; 05.00; 07.00; 10.00 – освячення пасок
Свято-Преображенський храм
(вул. Цегольнянська. Настоятель протоієрей Іван Моланич)
16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
10.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00; 05.00; 07.00 – освячення пасок
Свято-Покровський храм
(Православна Набережна, 23. Настоятель: протоієрей Миколай Кабаці)
16.0.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00; 05.00; 07.00 – освячення пасок
Храм Всіх Святих
(вул. Легоцького, 76. Настоятель протоієрей Олександр Юрина)
16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.30 – Святкова Пасхальна Літургія
02.30; 05.00; 06.00; 07.00; 09.00 – освячення пасок
Свято-Троїцький храм
(Боздошський парк. Настоятель протоієрей Володимир Гуй)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00-02.30; 07.00; 09.00 – освячення пасок
Свято-Петро-Павлівський храм
(вул. І.Франка, 18; біля стадіону «Авангард». Настоятель протоієрей Петро Івашко)
16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
07.00 – Святкова Пасхальна Літургія
із 01.00 до 07.00 – освячення пасок
Свято-Вознесенський храм
(вул. Загорська.Настоятель протоієрей Віталій Тереняк)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 03.00 – Святкова Пасхальна Літургія
03.00; 08.00 – освячення пасок
Храм на честь Різдва Івана Хрестителя
(мікрорайон Радванка. Настоятель протоієрей Петро Ярема)
16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00; 09.00 – освячення пасок
Храм на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського
(вул. Тімірязєва, 17, мікрорайон Шахта. Настоятель протоієрей Віктор Палош)
16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00 – освячення пасок
Свято-Миколаївський храм
(вул. Собранецька; Аеропорт. Настоятель протоієрей Михаїл Шандра)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
0.2.00 – освячення пасок
Свято-Іллінський храм
(мікрорайон Червениця. Настоятель протоієрей Віктор Легойда)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00 – освячення пасок
Свято-Успенський храм
(мікрорайон Доманинці. Настоятель протоієрей Іван Кемінь)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
07.00 – 08.00 – Святкова Пасхальна Літургія
08.00– освячення пасок
Храм Різдва Пресвятої Богородиці
(мікрорайон Дравці. Настоятель протоієрей Володимир Приймич)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
02.00; 07.00 – освячення пасок
Храм на честь святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги
(район Залізничної лікарні; вул. Минайська, 71.Настоятель протоієрей Василій Міщак)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення.
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія.
02.00; 08.00 – освячення пасок.
Храм на честь ікони Божої Матері «Почаївської»
(вул. Грибоєдова, 20; район Міської лікарні. Настоятель протоієрей Василій Алексій)
16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія
із 03.00 до 07.00 – освячення пасок
Храм на честь собору Карпатських святих
(вул. Ротмана, 22, мікрорайон Підлипники. Настоятель протоієрей Петро Грига)
16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення
01.00 – 02.30 – Святкова Пасхальна Літургія
02:30 – перше освячення пасок, 08.00 – друге освячення пасок
Українська Православна Церква Київський патріархат
Храм Преображення Господнього
(вул. Лавріщева, 8б)
14.04 – 15.00 – Вечірня з виносом плащаниці
15.04 – 21.00 – Читання Діянь св. Апостолів
23.30 –Полуношниця.
16.04 – 00.00 – Пасхальна рання
01.30 – Божественна літургія
03.00-03.30 – освячення пасхальних кошиків
07.00-08.00 – освячення дитячих пасхальних кошиків
Храм Святої Тройці
(Київська набережна, 16)
14.04 – 15.00 – Вечірня з виносом плащаниці, мале повечір’я
15.04 – 09.00 – Божественна літургія
23.00 – Читання Діянь св. Апостолів, хресний хід
16.04 – 00.00 – Пасхальна рання
01.00 – Великодні часи
02.00 – освячення пасхальних кошиків
09.00 – Божественна літургія
10.30 – освячення дитячих пасхальних кошиків
17.04 – 09.00 – Божественна літургія; 10.30 – хресний хід
Храм Святої Тройці
вул. Тімірязєва (мр-н “Шахта”)
14.04 – 10.00 Царські часи, вечірня з виносом плащаниці.
15.04 – 10.00 Божественна літургія
23.00 – Читання Діянь св. Апостолів
23.30 – Полуношниця
16.04 – 00.00 Пасхальна рання
02.00 Освячення пасхальних кошиків
10.00-08.00 Божественна літургія
Греко-католицька єпархія
Кафедральний Собор
(пл.А.Бачинського, 1. митр. прот. Іван Тидір)
15.-16.04. – 23:30 – 02:00 – Воскресна Утреня і Архієрейське освячення пасок
16.04.- 02:00 – 12:00 – освячення пасок через кожні 30 хвилин
07:00, 08:00, 09:30, 11:30, 14:00 – Свята Літургія
17:00 – Велика Пасхальна Вечірня
18:00 – Свята Літургія
Церква Покрова Пресвятої Богородиці
(“Горяни”, пров. Музейний. свящ. Юрій Орос)
15.04.- 22:00 – 23:30 – Воскресна Утреня
15.-16.04.- 23:30 – 01:00 – Свята Літургія і освячення пасок
16.04.- 08:30 – 10:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
(“Дравці”, вул. Жатковича, 1. свящ. Павло Фицай)
15.-16.04.- 23:30 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04 – 07:30 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці
(вул. Капушанська. митр. прот. Михайло Баник)
15.-16.04.- 23:00 – 01:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04 – 07:00 – 09:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Св. Архистратига Михаїла
(вул. Докучаєва, 27, маг. “Веселка”, став.прот. Василь Бляшин)
15.04.- 22:30 – 23:00 – Надгробне
15.-16.04.- 23:00 – 00:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04 – 08:00 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок
16:00 – 16:30 – Пасхальна Вечірня
Церква Св. Великомученика Георгія
(“Червениця”, вул. Срібляста, 17. ієрм. Юрій Рак, ЧНІ)
15.-16.04.- 23:00 – 00:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04 – 08:00 – 10:00 – Свята літургія і освячення пасок
Церква Преображення Господнього
(вул. Цегольнянська, 1. став. прот. Василь Бушко)
15.-16.04.- 23:00 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04 – 09:00 – 10:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Божого Милосердя
(вул. Осипенка, 14. митр.прот. Василь Хваста)
15.-16.04.- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня
16.04 – 00:00 – 02:00 – Свята Літургія і освячення пасок
08:00 -10:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Свящ. Йософата і всіх Святих
(“Шахта”, вул Тимірязєва. став. прот. Володимир Ковтик)
15.-16.04.- 23:30 – 01:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04 – 10:00 – 11:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Успіння Пресвятої Богородиці
(“Доманинці”, вул. Стародоманинська, 2. свящ. Микола Мацур)
15.-16.04.- 23:30 – 01:00 – Воскресна Утреня
16.04 – 06:00 – 08:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Пресвятої Тройці
(вул. Богомольця, 15а. став. прот. Юрій Довганинець)
15.-16.04.- 23:30 – 00:00 – Надгробне
16.04 – 00:00 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок (біля магазину “Океан”)
02:00 – 03:30 – Свята Літургія і освячення пасок
11:00 – 13:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква Марія-Повчанської Ікони Божої Матері
(вул.Заньковецької, 9а. ієрм. Косма Холлек, ЧБМ)
15.04.- 22:45 -23:00 – Надгробне
23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня
16.04.- 00:00 – 01:30 – Свята Літургія і освячення пасок
08:30 – 10:30 – Свята Літургія і освячення пасок
10:30 – 11:30 – Свята Літургія
18:00 -19:00 – Свята Літургія
Церква св. Івана Хрестителя
(вул. Богатирська, Радванка. о. Юрій Симон)
15.04. – 22:00 -23:00 – Воскресна Утреня
15.-16.04.- 23:00 – 02:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Радванка
(біля Хреста, вул. Дендєші. о. Юрій Симон)
16.04.- 8:00 – 09:00 – Освячення пасок
Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці
(Радванка, вул. Тельмана. прот. Юрій Симон)
16.04.- 06:00 – 8:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Церква перенесення мощей Свящ. Теодора
(Семінарія, Минай, вул. Патруса-Карпатського, 2/а. став. прот. Константин Сабов)
15.04.- 23:00 – 00:00
16.04.- 00:00 – 01:00
16.04.- 01:00 – 02:30
Церква Святих Володимира і Ольги “Катехитичний центр”
(вул. Володимирська, 76. свящ. Владислав Будаш)
15.-16.04.- 23:15 – 00:30 Воскресна Утреня і освячення пасок
16.04.- 00:30 – 01:30 Свята Літургія і освячення пасок
12:00 – 13:20 Свята Літургія і освячення пасок
Каплиця
(вул. Закарпатська. о. Владислав Будаш)
16.04.- 06:00 – 06:45 – Воскресна Утреня і освячення пасок
07:15 – 08:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Монастир Сестер-Василіанок
(біля стомат. факультету УжНУ, провулок Сестер Василіаном)
15.-16.04.- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня
16.04.- 08:00 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Пресвятої євхаристії при монастирі Стрітення Господнього братів Капуцинів
(вул. Легоцького, 44а. ієрм. Роман Поп)
15.04.- 21:00 – 22:30 – Вечірня з Літ. Василія Великого
16.04.- 00:00 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок
08:00 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок
11:00 – 12:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Преподобномучениці Параскеви
(мікрорайон “Минай”. свящ. Дмитро Тулай)
15.04.- 22:30 – 23:00 – Надгробне
15.-16.04.- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня
16.04.- 00:00 – 01:30 – Свята Літургія
01:30 – освячення пасок
Каплиця Покрова Пресвятої Богородиці
(вул. Кошового, поліція. свящ. Назар Винницький)
15.04.- 22:30 – 00:00 – Свята Літургія, освячення пасок
Каплиця Святого Пантелеймона
(Дитяча лікарня. свящ. Назар Винницький)
16.04. – 10:00 – 12:00 – Свята Літургія і освячення пасок
Каплиця Святого Йосифа
(обласна Лікарня. о. Михайло Попович)
16.04.- 13:00 -14:30 – Свята Літургія і освячення пасок
Старе Село — музей – Церква Архістратига Михаїла
16.04.- 09:00 – 10:30 – Свята Літургія і освячення пасок
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