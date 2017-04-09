График освящения пасок и Пасхальных богослужений в Ужгороде

13.04.2017 (17:10)

График проведения Пасхальных богослужений и освящения пасок в Ужгороде

Ужгородская городская рада опубликовала график освящения пасок и проведения богослужений на Пасху.

Римсько-католицькі церкви

Релігійна Громада римсько-католицької Церкви (Георгіївської)

(Волошина, 9)

15.04. – 23:00 – служба, освячення

16.04. – 08.30 – служба, освячення

Монастир Св. Антонія

(Заньковецької, 9а, біля озера)

15.04. – 19:00 – служба, освячення пасок

16.04. – 12:00 – служба, освячення пасок

Катехитичний центр Костел Св. Трійці

(Мікрорайон Боздош, вул. Володимирська, 76)

15.04. – 20:30 – Літургія

23:00 – освячення пасок

16.04. – 10:00 – освячення пасок

Українська Автокефальна Православна Церква. Карпатська єпархія

Кафедральний храм апостола українського Андрія Первозванного

(вул. Гойди,4)

15.04. – 23:30 – полунощниця, пасхальна ранкова, святкова Божественна Літургія

16.04. – 02:30 – освячення пасок

Храм на честь рівноапостольного князя Володимира та княгині Ольги (вул.Минайська, 71)

15.04. – 23:30 – полунощниця, пасхальна ранкова, святкова Божественна Літургія

16.04. – 02.00 – освячення пасок

Домовий храм святого апостола й євангеліста Іоанна Богослова

(м. Ужгород, вул. Гвардійська,19. Настоятель протоієрей Роман Бобай)

16.04. – 08.00 – освячення пасок

Українська Православна Церква Московського патріархату

Свято-Хресто-Воздвиженський кафедральний собор

(площа Кирила і Мефодія. Настоятель: протоієрей Димитрій Сидор)

16.04. 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.30 – Святкова Пасхальна Літургія

із 02.30 до 12.00 – освячення пасок через кожні півгодини

Свято-Воскресенський чоловічий монастир

(вул. Золотиста, 35. Намісник: архімандрит Марк (Куштан))

16.04 – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00; 03.00; 05.00; 07.00; 10.00 – освячення пасок

Свято-Преображенський храм

(вул. Цегольнянська. Настоятель протоієрей Іван Моланич)

16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

10.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00; 05.00; 07.00 – освячення пасок

Свято-Покровський храм

(Православна Набережна, 23. Настоятель: протоієрей Миколай Кабаці)

16.0.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00; 05.00; 07.00 – освячення пасок

Храм Всіх Святих

(вул. Легоцького, 76. Настоятель протоієрей Олександр Юрина)

16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.30 – Святкова Пасхальна Літургія

02.30; 05.00; 06.00; 07.00; 09.00 – освячення пасок

Свято-Троїцький храм

(Боздошський парк. Настоятель протоієрей Володимир Гуй)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00-02.30; 07.00; 09.00 – освячення пасок

Свято-Петро-Павлівський храм

(вул. І.Франка, 18; біля стадіону «Авангард». Настоятель протоієрей Петро Івашко)

16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

07.00 – Святкова Пасхальна Літургія

із 01.00 до 07.00 – освячення пасок

Свято-Вознесенський храм

(вул. Загорська.Настоятель протоієрей Віталій Тереняк)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 03.00 – Святкова Пасхальна Літургія

03.00; 08.00 – освячення пасок

Храм на честь Різдва Івана Хрестителя

(мікрорайон Радванка. Настоятель протоієрей Петро Ярема)

16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00; 09.00 – освячення пасок

Храм на честь святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського

(вул. Тімірязєва, 17, мікрорайон Шахта. Настоятель протоієрей Віктор Палош)

16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00 – освячення пасок

Свято-Миколаївський храм

(вул. Собранецька; Аеропорт. Настоятель протоієрей Михаїл Шандра)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

0.2.00 – освячення пасок

Свято-Іллінський храм

(мікрорайон Червениця. Настоятель протоієрей Віктор Легойда)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00 – освячення пасок

Свято-Успенський храм

(мікрорайон Доманинці. Настоятель протоієрей Іван Кемінь)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

07.00 – 08.00 – Святкова Пасхальна Літургія

08.00– освячення пасок

Храм Різдва Пресвятої Богородиці

(мікрорайон Дравці. Настоятель протоієрей Володимир Приймич)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

02.00; 07.00 – освячення пасок

Храм на честь святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги

(район Залізничної лікарні; вул. Минайська, 71.Настоятель протоієрей Василій Міщак)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення.

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія.

02.00; 08.00 – освячення пасок.

Храм на честь ікони Божої Матері «Почаївської»

(вул. Грибоєдова, 20; район Міської лікарні. Настоятель протоієрей Василій Алексій)

16.04.- 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.00 – Святкова Пасхальна Літургія

із 03.00 до 07.00 – освячення пасок

Храм на честь собору Карпатських святих

(вул. Ротмана, 22, мікрорайон Підлипники. Настоятель протоієрей Петро Грига)

16.04. – 00.00 – 01.00 – Святкова Пасхальна Заутрення

01.00 – 02.30 – Святкова Пасхальна Літургія

02:30 – перше освячення пасок, 08.00 – друге освячення пасок

Українська Православна Церква Київський патріархат

Храм Преображення Господнього

(вул. Лавріщева, 8б)

14.04 – 15.00 – Вечірня з виносом плащаниці

15.04 – 21.00 – Читання Діянь св. Апостолів

23.30 –Полуношниця.

16.04 – 00.00 – Пасхальна рання

01.30 – Божественна літургія

03.00-03.30 – освячення пасхальних кошиків

07.00-08.00 – освячення дитячих пасхальних кошиків

Храм Святої Тройці

(Київська набережна, 16)

14.04 – 15.00 – Вечірня з виносом плащаниці, мале повечір’я

15.04 – 09.00 – Божественна літургія

23.00 – Читання Діянь св. Апостолів, хресний хід

16.04 – 00.00 – Пасхальна рання

01.00 – Великодні часи

02.00 – освячення пасхальних кошиків

09.00 – Божественна літургія

10.30 – освячення дитячих пасхальних кошиків

17.04 – 09.00 – Божественна літургія; 10.30 – хресний хід

Храм Святої Тройці

вул. Тімірязєва (мр-н “Шахта”)

14.04 – 10.00 Царські часи, вечірня з виносом плащаниці.

15.04 – 10.00 Божественна літургія

23.00 – Читання Діянь св. Апостолів

23.30 – Полуношниця

16.04 – 00.00 Пасхальна рання

02.00 Освячення пасхальних кошиків

10.00-08.00 Божественна літургія

Греко-католицька єпархія

Кафедральний Собор

(пл.А.Бачинського, 1. митр. прот. Іван Тидір)

15.-16.04. – 23:30 – 02:00 – Воскресна Утреня і Архієрейське освячення пасок

16.04.- 02:00 – 12:00 – освячення пасок через кожні 30 хвилин

07:00, 08:00, 09:30, 11:30, 14:00 – Свята Літургія

17:00 – Велика Пасхальна Вечірня

18:00 – Свята Літургія

Церква Покрова Пресвятої Богородиці

(“Горяни”, пров. Музейний. свящ. Юрій Орос)

15.04.- 22:00 – 23:30 – Воскресна Утреня

15.-16.04.- 23:30 – 01:00 – Свята Літургія і освячення пасок

16.04.- 08:30 – 10:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Різдва Пресвятої Богородиці

(“Дравці”, вул. Жатковича, 1. свящ. Павло Фицай)

15.-16.04.- 23:30 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04 – 07:30 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці

(вул. Капушанська. митр. прот. Михайло Баник)

15.-16.04.- 23:00 – 01:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04 – 07:00 – 09:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Св. Архистратига Михаїла

(вул. Докучаєва, 27, маг. “Веселка”, став.прот. Василь Бляшин)

15.04.- 22:30 – 23:00 – Надгробне

15.-16.04.- 23:00 – 00:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04 – 08:00 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок

16:00 – 16:30 – Пасхальна Вечірня

Церква Св. Великомученика Георгія

(“Червениця”, вул. Срібляста, 17. ієрм. Юрій Рак, ЧНІ)

15.-16.04.- 23:00 – 00:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04 – 08:00 – 10:00 – Свята літургія і освячення пасок

Церква Преображення Господнього

(вул. Цегольнянська, 1. став. прот. Василь Бушко)

15.-16.04.- 23:00 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04 – 09:00 – 10:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Божого Милосердя

(вул. Осипенка, 14. митр.прот. Василь Хваста)

15.-16.04.- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня

16.04 – 00:00 – 02:00 – Свята Літургія і освячення пасок

08:00 -10:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Свящ. Йософата і всіх Святих

(“Шахта”, вул Тимірязєва. став. прот. Володимир Ковтик)

15.-16.04.- 23:30 – 01:30 – Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04 – 10:00 – 11:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Успіння Пресвятої Богородиці

(“Доманинці”, вул. Стародоманинська, 2. свящ. Микола Мацур)

15.-16.04.- 23:30 – 01:00 – Воскресна Утреня

16.04 – 06:00 – 08:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Пресвятої Тройці

(вул. Богомольця, 15а. став. прот. Юрій Довганинець)

15.-16.04.- 23:30 – 00:00 – Надгробне

16.04 – 00:00 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок (біля магазину “Океан”)

02:00 – 03:30 – Свята Літургія і освячення пасок

11:00 – 13:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква Марія-Повчанської Ікони Божої Матері

(вул.Заньковецької, 9а. ієрм. Косма Холлек, ЧБМ)

15.04.- 22:45 -23:00 – Надгробне

23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня

16.04.- 00:00 – 01:30 – Свята Літургія і освячення пасок

08:30 – 10:30 – Свята Літургія і освячення пасок

10:30 – 11:30 – Свята Літургія

18:00 -19:00 – Свята Літургія

Церква св. Івана Хрестителя

(вул. Богатирська, Радванка. о. Юрій Симон)

15.04. – 22:00 -23:00 – Воскресна Утреня

15.-16.04.- 23:00 – 02:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Радванка

(біля Хреста, вул. Дендєші. о. Юрій Симон)

16.04.- 8:00 – 09:00 – Освячення пасок

Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці

(Радванка, вул. Тельмана. прот. Юрій Симон)

16.04.- 06:00 – 8:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Церква перенесення мощей Свящ. Теодора

(Семінарія, Минай, вул. Патруса-Карпатського, 2/а. став. прот. Константин Сабов)

15.04.- 23:00 – 00:00

16.04.- 00:00 – 01:00

16.04.- 01:00 – 02:30

Церква Святих Володимира і Ольги “Катехитичний центр”

(вул. Володимирська, 76. свящ. Владислав Будаш)

15.-16.04.- 23:15 – 00:30 Воскресна Утреня і освячення пасок

16.04.- 00:30 – 01:30 Свята Літургія і освячення пасок

12:00 – 13:20 Свята Літургія і освячення пасок

Каплиця

(вул. Закарпатська. о. Владислав Будаш)

16.04.- 06:00 – 06:45 – Воскресна Утреня і освячення пасок

07:15 – 08:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Монастир Сестер-Василіанок

(біля стомат. факультету УжНУ, провулок Сестер Василіаном)

15.-16.04.- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня

16.04.- 08:00 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Пресвятої євхаристії при монастирі Стрітення Господнього братів Капуцинів

(вул. Легоцького, 44а. ієрм. Роман Поп)

15.04.- 21:00 – 22:30 – Вечірня з Літ. Василія Великого

16.04.- 00:00 – 01:00 – Воскресна Утреня і освячення пасок

08:00 – 09:30 – Свята Літургія і освячення пасок

11:00 – 12:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Преподобномучениці Параскеви

(мікрорайон “Минай”. свящ. Дмитро Тулай)

15.04.- 22:30 – 23:00 – Надгробне

15.-16.04.- 23:00 – 00:00 – Воскресна Утреня

16.04.- 00:00 – 01:30 – Свята Літургія

01:30 – освячення пасок

Каплиця Покрова Пресвятої Богородиці

(вул. Кошового, поліція. свящ. Назар Винницький)

15.04.- 22:30 – 00:00 – Свята Літургія, освячення пасок

Каплиця Святого Пантелеймона

(Дитяча лікарня. свящ. Назар Винницький)

16.04. – 10:00 – 12:00 – Свята Літургія і освячення пасок

Каплиця Святого Йосифа

(обласна Лікарня. о. Михайло Попович)

16.04.- 13:00 -14:30 – Свята Літургія і освячення пасок

Старе Село — музей – Церква Архістратига Михаїла

16.04.- 09:00 – 10:30 – Свята Літургія і освячення пасок