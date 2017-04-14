Закарпатка до смерти забила палкой свою мать (ФОТО)

14.04.2017 (15:42)

В Закарпатье дочь до смерти забила свою мать палкой

В среду, 12 апреля, к Великоберезнянского отделение полиции обратились медики и сообщили о смерти женщины в селе Забродь. Врачей на место происшествия вызвала дочь умершей, которая, как выяснилось на следующий день, и причастна к смерти матери.

Поскольку на теле потерпевшей не было явных признаков насилия, то 48-летняя дочка решила скрыть от полиции тот факт, что именно она избила свою мать, после чего та умерла.

В ходе досудебного расследования полицией было установлено все обстоятельства данного инцидента – в день смерти, находясь по месту жительства, 67-летняя потерпевшая поссорилась со своей дочерью. После словесного конфликта, женщина нанесла своей матери несколько ударов по голове, после которых потерпевшая через резкое ухудшение самочувствия легла в кровать отдохнуть. Через несколько часов ее дочь взяла деревянную палку и нанесла ею еще серию ударов по голове и телу матери. Эксперты подтвердили, что именно эти удары стали роковыми для потерпевшей.

Полиция разоблачила преступный замысел женщины и объявила ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Сегодня суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя о необходимости применения в отношении подозреваемой меры пресечения и взял его под стражу.

Содеянное подозреваемой деяние наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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Закарпатец убил свою сожительницу, а затем вызвал врачей (ФОТО)

http://ua-reporter.com/novosti/214258