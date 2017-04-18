Вблизи Крыма потерпел крушение сухогруз с украинцами на борту

19.04.2017 (10:12)

В Черном море затонул сухогруз "Герои Арсенала"

Сухогруз "Герои Арсенала" из России, который ходит под панамским флагом, потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма.

Затонувший в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" раскололся надвое. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота".

"Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас спасен один член экипажа, гражданин Украины.

"В видимости с судов, принимающих участие в спасательных работах, еще несколько человек. Их состояние неизвестно", - сказал он.

В МЧС РФ подтвердили информацию о спасении одного человека.

"В 05:34 был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь", - говорится в сообщении.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии.

Всплыла новая версия гибели "Титаника": Лайнер затонул не из-за айсберга



