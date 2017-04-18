Вблизи Крыма потерпел крушение сухогруз с украинцами на борту

|В Черном море затонул сухогруз "Герои Арсенала"
Сухогруз "Герои Арсенала" из России, который ходит под панамским флагом, потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма.
Затонувший в районе Керченского пролива сухогруз "Герои Арсенала" раскололся надвое. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росморречфлота".
"Из-за сильного шторма сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас спасен один член экипажа, гражданин Украины.
"В видимости с судов, принимающих участие в спасательных работах, еще несколько человек. Их состояние неизвестно", - сказал он.
В МЧС РФ подтвердили информацию о спасении одного человека.
"В 05:34 был найден и поднят на борт судна "Армада Навигатор" один пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Ему оказана первая доврачебная помощь", - говорится в сообщении.
На борту судна находились 12 членов экипажа, среди них 9 граждан Украины, 2 граждан РФ и гражданин Грузии.
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