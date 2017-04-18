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Виктор Ющенко посетил Закарпатье (ФОТО)

20.04.2017 (15:18)
Ющенко на Закарпатье с симпатичной девушкой
Ющенко на Закарпатье с симпатичной девушкой

Экс-президент Украины Виктор Ющенко посетил село Иза, расположенное на Хустщине в Закарпатской области.

Третий президент Украины Виктор Ющенко побывал в фермерском хозяйстве "Баранов", которое занимается производством сыров.

Фото Ющенко в сети "Фейсбук" опубликовал владелец хозяйства Юрий Лепей.

"Уважаемые гости в ОСГ «Баранов", – подписал фотографию Юрий.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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20.04.2017 (15:58) / Анатолий Шарий

Гопник с оселедцем.