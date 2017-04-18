Виктор Ющенко посетил Закарпатье (ФОТО)

20.04.2017 (15:18)

Ющенко на Закарпатье с симпатичной девушкой

Экс-президент Украины Виктор Ющенко посетил село Иза, расположенное на Хустщине в Закарпатской области.

Третий президент Украины Виктор Ющенко побывал в фермерском хозяйстве "Баранов", которое занимается производством сыров.

Фото Ющенко в сети "Фейсбук" опубликовал владелец хозяйства Юрий Лепей.

"Уважаемые гости в ОСГ «Баранов", – подписал фотографию Юрий.

-

Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу на День рождения. Но продолжает это скрывать (ДОКУМЕНТ)



