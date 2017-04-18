Виктор Ющенко посетил Закарпатье (ФОТО)

|Ющенко на Закарпатье с симпатичной девушкой
Экс-президент Украины Виктор Ющенко посетил село Иза, расположенное на Хустщине в Закарпатской области.
Третий президент Украины Виктор Ющенко побывал в фермерском хозяйстве "Баранов", которое занимается производством сыров.
Фото Ющенко в сети "Фейсбук" опубликовал владелец хозяйства Юрий Лепей.
"Уважаемые гости в ОСГ «Баранов", – подписал фотографию Юрий.
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