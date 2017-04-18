Стало известно когда Путин нападет на Киев!

|В 2017 году Путин нападет на Украину со стороны Беларуси
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российскую сторону в подготовке масштабного вторжения на украинскую территорию. Об этом он заявил 20 апреля в ходе брифинга.
По его словам, если Кремль примет политическое решение о масштабной вооруженной агрессии против Киева, два российских армейских корпуса приступят к наступательным действиям. Этому будет предшествовать их перегруппировка и усиление регулярными подразделениями.
«Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2−3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России», — заявил Турчинов.
Секретарь СНБО добавил, что Москва продолжает готовиться к «полномасштабной войне», угрожая при этом не только украинскому государству, но и странам Центральной и Восточной Европы. Кроме того, совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» могут быть одним из этапов такой подготовки, добавил он.
Интересно в Украине остались еще люди, кроме Турчинова и др. представителей режима, которые верят в этот параноидальный бред ?!
В соцсетях адепты Путина злорадно-саркастически утверждают, что Путин уже три года ждет окончательного формирования украинской армии... чтобы все закончилось в одном наступлении.
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Комментарии
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Он не успеет, ему уже место в мавзолеи пригрели ))
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Господа свидомые, а ну какой пенис на вас нападать???! И зачем, пардон солярку жечь? три года прошло, и не напал Путин так что зигуйте и скачаете дальше! Вы не стоите того, что б ради вас копья ломать, вы вообще - ПУСТОЕ МЕСТО! давно и для всех!
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ДБ БЛ (по Лаврову)
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патологический маньяк и убийца