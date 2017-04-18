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Стало известно когда Путин нападет на Киев!

20.04.2017 (16:51)
В 2017 году Путин нападет на Украину со стороны Беларуси
В 2017 году Путин нападет на Украину со стороны Беларуси

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил российскую сторону в подготовке масштабного вторжения на украинскую территорию. Об этом он заявил 20 апреля в ходе брифинга.

По его словам, если Кремль примет политическое решение о масштабной вооруженной агрессии против Киева, два российских армейских корпуса приступят к наступательным действиям. Этому будет предшествовать их перегруппировка и усиление регулярными подразделениями.

«Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2−3 часов вторгнуться на территорию нашего государства. Готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России», — заявил Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что Москва продолжает готовиться к «полномасштабной войне», угрожая при этом не только украинскому государству, но и странам Центральной и Восточной Европы. Кроме того, совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» могут быть одним из этапов такой подготовки, добавил он.

Интересно в Украине остались еще люди, кроме Турчинова и др. представителей режима, которые верят в этот параноидальный бред ?!

В соцсетях адепты Путина злорадно-саркастически утверждают, что Путин уже три года ждет окончательного формирования украинской армии... чтобы все закончилось в одном наступлении.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

20.04.2017 (17:50) / Читатeль

Он не успеет, ему уже место в мавзолеи пригрели ))

20.04.2017 (17:26) / Виктор г. Калуга

Господа свидомые, а ну какой пенис на вас нападать???! И зачем, пардон солярку жечь? три года прошло, и не напал Путин так что зигуйте и скачаете дальше! Вы не стоите того, что б ради вас копья ломать, вы вообще - ПУСТОЕ МЕСТО! давно и для всех!

20.04.2017 (17:25) / Читатель Унгвар

ДБ БЛ (по Лаврову)

20.04.2017 (17:22) / Валентин

патологический маньяк и убийца