В Евросоюзе отменили плату за роуминг

|В Евросоюзе с 15 июня отменили плату за роуминг
С сегодняшнего дня Европейский союз отменили плату за роуминг для туристов, путешествующих в пределах ЕС.
Новые правила "роуминг как дома" означает, что отныне, с 15 июня, европейцам не нужно платить любые дополнительные расходы на роуминг во время поездок за пределы своей страны в любой стране ЕС.
"Вы платите точно такую же цену за пользование этими услугами во время поездок в ЕС, как если бы вы были дома", - говорится в сообщении.
Однако "роуминг как дома" предназначен для людей, которые время от времени выезжают за пределы страны, где они живут, то есть он не предназначен для постоянного роуминга.
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Комментарии
Рейтинг: -7
Вот тeбe ничeго цeлый ворох, дeржи покрeпчe. A кaк жe инaчe в кaпитaлистичeской дeрьмокруции? Всe прeимущeствa бaблоимущим дaжe в цeлой EвроЖопe !!!.
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Только вот незадача: "домашние" операторы все как один повысили плату за услуги. То есть если раньше за роуминг платили только те, кто реально выезжал в другую страну, то теперь за них платят все без исключения.
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Кто повысил, интеллект себе повысь, звиздюк фашистский!!!