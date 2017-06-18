В Евросоюзе отменили плату за роуминг

15.06.2017 (15:22)

В Евросоюзе с 15 июня отменили плату за роуминг

С сегодняшнего дня Европейский союз отменили плату за роуминг для туристов, путешествующих в пределах ЕС.

Новые правила "роуминг как дома" означает, что отныне, с 15 июня, европейцам не нужно платить любые дополнительные расходы на роуминг во время поездок за пределы своей страны в любой стране ЕС.

"Вы платите точно такую ​​же цену за пользование этими услугами во время поездок в ЕС, как если бы вы были дома", - говорится в сообщении.

Однако "роуминг как дома" предназначен для людей, которые время от времени выезжают за пределы страны, где они живут, то есть он не предназначен для постоянного роуминга.

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