Проблема с мусором у подножия Говерлы (ВИДЕО)

16.06.2017 (08:27)

Мусор у подножия Говерлы

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Село Луги, от которого до самой высокой горы страны - Говерлы рукой подать должно выглядеть чистым и опрятным. Председатель населенного пункта говорит, пытаются делать для этого по максимуму.С органическими отходами, как правило, проблем не возникает, бумага местные намагються сжигать, пластик и стекло люди обычно собирают, чтобы впоследствии отдать на переработку. А вот полиэтиленовые пакеты и подгузники - тот мусор, который приходится где-то хранить.Время от времени в селе устраивают толоки, со школьниками проводят просветительскую работу. Но несмотря на это, хватает и бессознательных жителей села. С нарушителями здесь пытаются бороться, однако за всеми не усмотреть. Мини-свалки люди обычно прячут от людских глаз в кустах. А те, кто бросает отходы в реку вообще не беспокоятся - следы преступления течение смывает мгновенно.Главное, что нужно, чтобы беречь чистоту убеждены здешние - понимать, что природа - наш общий дом, и жить в нем нашим детям.