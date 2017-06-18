Пляжний сезон: Где в Ужгороде можно комфортно отдохнуть? (ВИДЕО)
16.06.2017 (13:36)
Цена этого удовольствия - 100 гривен
Лето в самом разгаре. А тем временем в Ужгороде всего одна официальная зона отдыха у воды. Расположена она на Ботанической набережной возле Детской железной дороги. Однако пляжем это назвать сложно.
Территория полностью не обустроена. Для посетителей доступна только одна раздевалки и туалет, который почти все время закрыт. У воды можно только загорать. Решением городского совета купаться в реке Уж категорически запрещено.