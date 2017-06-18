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На Закарпатье в ДТП на мотоцикле погиб молодой парень (ФОТО)

17.06.2017 (12:22)
Смертельное ДТП на Закарпатье: Мотоцикл вылетел в кювет
Смертельное ДТП на Закарпатье: Мотоцикл вылетел в кювет

В Хустском районе в аварию попал экипаж мотоцикла. Один из участников ДТП погиб на месте, другой - доставлен в местную больницу. По факту ДТП ведется следствие.

16 июня в Хустскую районную больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП. Один из них погиб на месте аварии, а другого с множественными травмами поместили в больницу.
 
Полиция начала по данному факту следствие, в результате которого уже выяснены предыдущие обстоятельства аварии. Правоохранители выяснили, что около 5:00 утра на автодороге сообщением с.Горинчево - с.Липча, местный житель, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате аварии 23-летний парень скончался на месте ДТП, а его 25-летний товарищ с множественным травмами оказался на больничной койке.
Полиция также выяснила, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Следствие по делу по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения), продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

17.06.2017 (13:11) / Nikolay Palama

пост невозможно поставить, то фото не лепятся

17.06.2017 (12:25) / Серебряная Земля

Имея скоростной байк можно быстро посмотреть весь мир....птусторонний....