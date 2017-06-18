На Закарпатье в ДТП на мотоцикле погиб молодой парень (ФОТО)

|Смертельное ДТП на Закарпатье: Мотоцикл вылетел в кювет
В Хустском районе в аварию попал экипаж мотоцикла. Один из участников ДТП погиб на месте, другой - доставлен в местную больницу. По факту ДТП ведется следствие.
16 июня в Хустскую районную больницу были доставлены двое пострадавших в ДТП. Один из них погиб на месте аварии, а другого с множественными травмами поместили в больницу.
Полиция начала по данному факту следствие, в результате которого уже выяснены предыдущие обстоятельства аварии. Правоохранители выяснили, что около 5:00 утра на автодороге сообщением с.Горинчево - с.Липча, местный житель, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате аварии 23-летний парень скончался на месте ДТП, а его 25-летний товарищ с множественным травмами оказался на больничной койке.
Полиция также выяснила, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следствие по делу по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения), продолжается.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
-
ДТП на Ужгородщине: Мотоциклист наехал на велосипедистку (ФОТО)
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: -6
пост невозможно поставить, то фото не лепятся
Рейтинг: 5
Имея скоростной байк можно быстро посмотреть весь мир....птусторонний....