Гороскоп на неделю (19-25 июня)

18.06.2017 (10:20)

Недельный гороскоп с 19 по 25 июня

Хотите узнать, что вам сулят звезды на этой неделе? Астрологический прогноз предскажет для каждого Знака Зодиака о том, что ожидает вас в ближайшую неделю, наиболее актуальные рекомендации на что стоит обратить свое пристальное внимание на этой неделе, а что наоборот нужно игнорировать для вашего же блага.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Овен



Удачное время для реализации ваших планов и замыслов. На работе наступает напряженный период, вы становитесь незаменимым человеком. В личной жизни постарайтесь остановиться и осознать возникшую проблему. Желательно, чтобы эмоции не были помехой в вашей деятельности. Придется отстаивать свои идеи и замыслы. Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неделе. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере - на это период. Вполне возможно ваше непосредственное участие в каких-либо интеллектуальных проектах. Не планируйте излишней нагрузки на работе. Не форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Во вторник вас могут порадовать благоприятные события в вашей личной жизни. В пятницу может возникнуть необходимость отстаивать свои интересы. В выходные отдохните вместе с друзьями. Кстати, в субботу вы можете обрести нового друга.

Телец



Вы будете способны молниеносно решить большинство тех проблем, которые перед вами возникнут. Перед вами откроются блестящие перспективы. Необходимо слушать внутренний голос: он поможет интуитивно выбрать правильное направление. Важно любой ценой избегать конфликтов с коллегами. Подумайте о будущем, сейчас самое время завести семью. Не будет излишним, если вы прислушаетесь к советам друзей и коллег по работе, которым вы доверяете. А вот деньги в совместный бизнес сейчас вкладывать нежелательно, это не самый подходящий момент. Начиная с середины недели, график работы может стать очень напряженным, постарайтесь не слишком утомиться к этому времени. Ближе к выходным лучше немного приостановить свой темп, вспомнив о том, что всех денег все равно заработаете, и позволить себе небольшую передышку.

Близнецы



Вы соберетесь с силами и вам удастся завершить все трудноразрешимые задачи, причем результаты превзойдут все ваши ожидания. Вам будет нравиться то, что вы будете делать, появится много возможностей преуспеть. В выходные проявите больше чуткости к окружающим людям, хорошо начинать что-то капитальное, например – строительство дома. На этой недели постарайтесь избегать кардинальных перемен в любых областях своей деятельности. Ваша целеустремленность позволит достичь невозможного, но действовать нужно строго по плану. Столкновение с незначительными трудностями у вас на пути только прибавит вам внутренней уверенности в себе и решительности, что позволит вам с легкостью их преодолеть. Ваши идеи будут положительно восприняты начальством и коллегами. Ваш интерес к делу больше будет работать на вашу репутацию, чем на зарплату, но и то, и другое будет находиться на вполне приличной высоте. В выходные занимайтесь творчеством, побольше встречайтесь с друзьями, вам необходимо снимать нервные перегрузки.

Рак



Довольно сложный период, требующий эмоционального равновесия. Могут возникнуть сложности при реализации задуманных планов. Будьте осторожны, возможен обман и обольщения, при необходимости вы можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей. На этой неделе наступает благоприятный период во многих областях и направлениях вашей жизни. Сейчас как раз тот момент, когда хочется полностью отдаться летнему настроению. Уже в понедельник вас ждет успех, который позволит вам существовать с легким сердцем. Четверг принесет удачу небольшую, но важную, и вы почувствуете, как мир любит вас. Праздник захватит вас в свои объятья и закружит в радостном танце. В воскресенье стоит немного отдохнуть от суеты - например, устроить себе маленькое путешествие или прогулку.

Лев



Стоит внимательно взглянуть на все перемены, которые вы хотите привнести в свою жизнь, и соотнести свои планы с вашими силами и возможностями. Непосильная ноша еще никому здоровья и успешности не добавляла. На работе вы виртуозно справитесь даже с давно надоевшими проблемами. Вторник и суббота - хорошие дни для общения с родственниками, например, на даче. Даже обладатели самого сложного характера будут милы и покажут себя с лучшей стороны. Если четверг не будет слишком загружен работой, лучше его провести в компании друзей. На обещания, которые будут получены вами в субботу, особо полагаться не стоит. Воскресенье - прекрасный день для проведения научных исследований и экспериментов.

Дева



Постарайтесь быть целеустремленным и решительным. Не сомневайтесь в поставленных задачах – их стоит пытаться достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте свои ошибки и идите вперед по карьерной лестнице. Старайтесь не принимать скоропалительных решений – сначала все хорошо продумайте. В начале недели постарайтесь быть пунктуальны и не опаздывайте на работу. Если вы куда-то отправляетесь, то приходите в нужное время заранее. В понедельник будьте открыты для окружающих, старайтесь вести себя искренне со всеми, с кем придется общаться. В четверг появится возможность проявить свои лучшие качества, так что не спорьте из-за мелочей. В выходные ваши планы могут внезапно расстроиться по обстоятельствам от вас не зависящим.

Весы



Работы будет много, причем самой что ни наесть разнообразной. Поэтому одна из важнейших задач – реально соотнести собственных возможности с объемом предстоящих дел. И заодно научиться отстаивать свои интересы. Лучше заниматься лишь повседневными делами, не предпринимать ничего нового. В понедельник занимайтесь только теми делами, которые уже начаты и требуют продолжения. Вторник принесет атмосферу легкости и непринужденности - радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать гармонию в собственном доме на всю оставшуюся неделю. В пятницу проявите как можно больше терпения и мягкости в общении с близкими людьми. Ссоры, затеянные в этот день, обещают иметь затяжной характер. В воскресенье постарайтесь не поддаваться вредным влияниям, они могут слишком легко завладеть вами.

Скорпион



Не стоит бояться новых начинаний, они принесут вам уверенность в своих силах и финансовую стабилизацию. Стоит несколько снизить темп работы. Тем самым вы избавитесь от напряжения и добьетесь блестящих результатов. При решении любых вопросов проявляйте такт и благоразумие. Неделя пройдет легко и приятно. Работы будет много, но она будет интересная и высокооплачиваемая, что придаст вам сил и энергии. Постарайтесь управлять своим эмоциональным состоянием, улыбайтесь миру, тем более, что у вас будут для этого причины. В любви вам тоже повезет.

Стрелец



Ваша жизнь измениться к лучшему. Все идеи, которые будут приходить к вам – будут замечательны, дело останется за малым – воплотить из в жизнь. Вам придется срочно завершать недоделанную работу. Зато в выходные вы уже можете начать отдыхать и уехать за город. На этой неделе, особый вес приобретут деловые контакты, связи и поездки. Приведите в порядок все документы, это нынче у вас получится легко и успешно. Можно также рассчитывать на разумную поддержку и помощь коллег. Проявляйте настойчивость при отстаивании своих интересов, и успех к вам придет. Выходные - хороший момент для начала долгожданного отпуска.

Козерог



Желательно сократить объем выполняемой работы. Не носите в себе обид, они – источники болезней. И чем быстрее вы от них избавитесь – тем лучше. Желание быстро освободиться от рутинной работы и склонность перекладывать ее на коллег могут сыграть с вами злую шутку. Важные вопросы решайте только сами. На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возможности на работе. Вы сможете проанализировать как и по каким сценариям разворачиваются ваши отношения с людьми. Вы почувствуете, из каких неожиданных элементов порой складывается ваша жизнь. Постарайтесь в четверг не поддаваться на эмоциональные провокации, если не хотите почувствовать себя обессиленными. В субботу вы будете общаться больше обычного, и компания будет приятная.

Водолей



Вы достаточно мудры и понимаете, что новое – это хорошо забытое старое. Поэтому опасаться перенапряжения на работе вам не придется. Накопившиеся проблемы надо решать – отложить решение на более дальний срок вам вряд ли удастся. Не принимайте мелкие неудачи близко к сердцу. На этой неделе стоит аккумулировать такие качества своего характера, как здравомыслие и бдительность. Вам желательно последить за своими высказываниями, вы можете стать не в меру болтливы, а это никому еще не приносило пользы. Нестандартный подход к решению рабочих проблем даст положительный результат. В середине недели не стоит делать выговор подчиненным только из-за того, что они не смогли выполнить какой-то из подпунктов вашего плана. Главная задача выходных дней заключается в том, чтобы хорошенько выспаться.

Рыбы



Нежелательно планировать ответственные встречи, лучше избегать публичных выступлений. Постарайтесь не идти на поводу у других, пусть даже очень влиятельных людей. Нежелательно плохо думать о коллегах, такие мысли могут отвлечь вас от более важных дел. Пора заняться обновлением имиджа, приведением себя в порядок. Внешность сейчас не менее важна, чем ваши деловые качества. На этой неделе вам придется принимать важные решения и пожинать их плоды. Сотрудничество с партнерами из других городов постепенно налаживается, возможна поездка, встреча и важные договоренности. Во вторник ваше заветное желание исполнится, только сами не мешайте судьбе. В пятницу будьте особенно внимательны к детям и родным, сдерживайте приступы раздражительности. В воскресенье позвольте себе маленькие слабости.



