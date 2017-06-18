Медреформа по-украински: Врача ищите себе сами

18.06.2017 (14:35)

Трудностей с введением медицинской реформы не избежать

Семейные врачи должны стать престижной специализацией в системе здравоохранения. Зарплату обещают от 15 до 25 тысяч гривен. И зависеть она будет от качества работы медика.

Уже сейчас украинцы должны выбрать себе врача первичного звена для всей семьи, чтобы в перспективе заключить с ним соглашение. Для этого следует обратиться в районную поликлинику. При себе обязательно иметь паспорт. Медики в целом поддержали идею с выбором врача. Но единого Всеукраинского электронного реестра пока нет. Система действует только в отдельных больницах.

Записаться на прием к семейному врачу можно онлайн через систему Healthy. Для этого не надо ждать в очереди. Зарегистрироваться можно даже с мобильного. Надо ввести имя, дату рождения и номер телефона и выбрать врача. Сразу приходит СМС с подтверждением. Все займет не более 2 минут.

Когда вы уже выбрали себе семейного врача, с ним нужно заключить соглашение. К сожалению, пока не все врачи знают, как работать медицинская реформа.

"Мы со временем планируем показывать пациентам рейтинг врачей. Это будет реальный рейтинг где пациенты будут голосовать за врача, приходя на прием", - рассказал директор компании-разработчика Артем Михайлюк.

Больничные электронные очереди впоследствии станут основой всеукраинского электронного реестра. Предполагают объединят в единый рейтинг врачей. Это будет и ориентир для пациента, и своеобразный табель с оценками работы медиков.

В Минздраве не скрывают, что трудности с введением медицинской реформы не избежать. Десятилетия хаоса в медицине бесследно не прошли. Однако хороший специалист без пациентов не останется. Семейных врачей в Украине не хватает. Поэтому своего пациентам советуют искать уже сегодня.

Юлия Жукова

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