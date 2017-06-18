Как в замке "Паланок" воссоздали средневековую свадьбу (ФОТО)

19.06.2017 (08:32)

В Мукачевском замке воссоздали свадьбу Илоны Зрини

В Мукачевском замке "Паланке" организовали историческую реконструкцию свадьбы графини Илоны Зрини и Имре Текели.

Ровно 335 лет назад именно в Мукачевском замке поженились знаменитая храбрая графиня Илона Зрини и юный предводитель повстанцев-куруцев Имре Текели. Их брак не только показал, что любовь преодолевает любые препятствия, но и определил дальнейшую судьбу этих земель.

Пара прибыла на белой карете, и поженилась в верхнем дворе замка, который сегодня украсили для выездной церемонии. Священник освятил их брак, о чем горожан известили выстрелами из пушек с башен "Паланки".

В течение дня демонстрировали мастерство ремесленники и проводили бесплатные мастер-классы. Повара воссоздали традиционные блюда и не только той эпохи, организовали пение-танцы XV-XVII веков, прошли рыцарские поединки.

Кроме средневекового интерьера, персонажей, свадебной церемонии и развлечений гостей ожидала гостеприимная гостинная, которую пытались максимально воссоздать мукачевские повара по описаниям исторических источников.

Напомним, Илона Зрини является одной из самых известных властительниц Мукачевского замка, которая его обороняла три года в осаде, и до сих пор эта крепость хвастается тем, что ее стены никогда не были покорены. Илона также является матерью известного исторического деятеля Ференца Ракоци II, но пока история говорит о другой странице истории и личной жизни этой выдающейся женщины. Одно из главных событий и воссоздали в замке Паланок в субботу, 17 июня.

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