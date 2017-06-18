Опасная игра под названием "Великая Венгрия" (ВИДЕО)
19.06.2017 (09:58)
Хотят закарпатские венгры автономии?
Грозит ли украинскому Закарпатью венгерский сепаратизм? В селах вдоль венгерской границы проживают около 150 тысяч этнических венгров, а это 12% жителей Закарпатья, которые идентифицируют себя, как венгры.
Часто с визитами здесь можно встретить руководство Венгрии, а венгероязычному населению официальный Будапешт предоставляет беспроцентные кредиты и гранды. И это новая стратегия соседнего государства. Тонкая игра которую опасаются все страны, граничащие с Венгрией. Игра под названием "Великая Венгрия".
Ожидать ли Украине нового сепаратизма - далее в сюжете ТСН:
Комментарии
Рейтинг: 28
Да хоть с чертом лишь бы не с этими галицкими ЖИДАМИ ПО НОВОМУ,грабящими и убивающими свой народ.
Рейтинг: 15
Говорят во Львове уже появились крысы-мутанты! Помимо огромных размеров они еще и натасканы на оун ! Вначале сгрызут старых педи, что лизали зад еще фрицам, а затем примутся и за их последователей!