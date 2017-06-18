Опасная игра под названием "Великая Венгрия" (ВИДЕО)

19.06.2017 (09:58)

Хотят закарпатские венгры автономии?

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Грозит ли украинскому Закарпатью венгерский сепаратизм? В селах вдоль венгерской границы проживают около 150 тысяч этнических венгров, а это 12% жителей Закарпатья, которые идентифицируют себя, как венгры.Часто с визитами здесь можно встретить руководство Венгрии, а венгероязычному населению официальный Будапешт предоставляет беспроцентные кредиты и гранды. И это новая стратегия соседнего государства. Тонкая игра которую опасаются все страны, граничащие с Венгрией. Игра под названием "Великая Венгрия".Ожидать ли Украине нового сепаратизма - далее в сюжете ТСН: