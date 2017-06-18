Закарпатец пытался "обчистить" цирк

19.06.2017 (10:25)

В Закарпатье на территории цирка задержали вора

Сегодня, 19 июня, к полицейским обратился начальник частной охранной фирмы с сообщением о задержании мужчины, который пытался совершить кражу с территории цирка.

Следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования, которые выехали на место происшествия, выяснили, что 23-летний житель Берегово, ранее судимый за кражу, пытался похитить минимойку «Bosh» с территории расположения цирка. Помешали совершить кражу работники частной охранной фирмы. Они и передали задержанного полиции.

Вещественное доказательство изъято. По факту полиция открыла уголовное производство по ч.3. ст.15 - ч.1.ст.185 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства дела выясняются.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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