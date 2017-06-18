Закарпатская минералка победила на всеукраинском конкурсе торговых марок

19.06.2017 (10:57)

Закарпатская "Лужанская-7" пользуется наибольшим спросом в Украине

По результатам исследования общественных предпочтений 2016 года в рамках ежегодного всеукраинского конкурса торговых марок «Фавориты успеха» первое место в категории «Минеральные воды» заняла «Лужанская -7» (ООО «Маргит») с победным статусом «Фаворит экспертов», превзойдя известные «Миргородскую», «Моршинскую», «Боржоми», «Evian» и другие раскрученные бренды.

Конкурс «Фаворит успеха» проводился уже в четырнадцатый раз. Исследование общественных предпочтений продолжалось в течение всего прошлого года, с января по декабрь, у почти шести сотнях категорий рынка народного потребления. В его опросах приняли участие более 35 тысяч человек из всех регионов Украины.

На 14-й церемонии награждения, которая состоялась 8 июня в Киеве, вручили награды более пятидесяти торговым маркам товаров и услуг в разных категориях. На торжествах по этому случаю собрались как «виновники» торжества, так и известные в Украине люди из числа деятелей науки, культуры, искусства, бизнеса.

Следует отметить, что рейтинг «Фаворит успеха» является некоммерческим, за участие в нем не предусмотрены денежные взносы, а результаты опросов и выводы экспертов публикуются в свободном доступе.

Победителей определяют три группы экспертов: экспертное жюри (из профессиональных отраслевых специалистов различного профиля), жюри успешных людей (публичные и известные люди в Украине) и непосредственно жюри потребителей, указывают свои персональные предпочтения, делятся мнениями, личным опытом и рекомендациями в интернете, на сайте FAVOR.com.ua. Конкурс «Фаворит успеха» происходит без предварительных заявок, его участником становится любая торговая марка, которая присутствует на рынке товаров и услуг, произведенных в Украине. Именно поэтому победа в этом рейтинге свидетельствует о наиболее объективной оценке потребителями того или иного товара или услуги.

Отрадно, что любимая земляками «Лужанская-7» стала тем брендом, который пользуется наибольшим спросом и среди всех украинских потребителей.

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