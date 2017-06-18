Подробности ночного пожара в кафе Ужгорода (ФОТО)

19.06.2017 (13:56)

В Ужгороде ночью горело кафе

18 июня в 23:20 к пожарным Ужгорода поступило сообщение о пожаре в местном кафе "Pab Lab". На момент возникновения возгорания в заведении питания посетителей уже не было, в помещении находились только сотрудники кафе, которые и заметили возгорание на кухне.

Они до прибытия пожарно-спасательных подразделений пытались самостоятельно потушить огонь водой, однако желаемых результатов это не дало. Дело завершили бойцы 14-й и 15-й государственных пожарно-спасательных частей. Бойцы ГСЧС в 00:18 локализовали пожар, и в 01:30 ликвидировали его окончательно. Всего в ликвидации были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей.

В результате пожара уничтожена кровля кафе на площадью 100 кв. м. Также повреждена мебель, бытовая техника и вещи, которые находились внутри.

Погибших и травмированных на пожаре не было. Причина и сумма ущерба устанавливается, - информирует У ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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