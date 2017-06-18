На КПП "Тиса" изъяли психотропы, вино, сигареты и автомобиль

19.06.2017 (15:11)

На Закарпатской таможне осуществили ряд изъятий товаров

Работники Закарпатской таможни ГФС в зоне деятельности таможенного поста «Тиса» осуществили ряд изъятий товаров, среди которых наркотические вещества, вино, сигареты и автомобиль.

В частности, 16 июня, возвращаясь на автомобиле из Италии домой через МП «Тиса», гражданин Украины выбрал «красный коридор» и задекларировал товары и наличные. Таким образом письменно, а также устно отрицая наличие у него каких-либо других товаров, в том числе таких, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.

Однако, в ходе таможенного контроля транспортного средства и вещей жителя Черновицкой области, кроме задекларированных тринадцати дорожных сумок с личными вещами и иностранной валюты в сумме 3000 евро, были обнаружены не указанные в таможенной декларации и не заявленные при устном опросе продукты питания и алкогольные напитки итальянского производства: 36 бутылок масла «PENNY» и «VIVILDI», а также 38 бутылок вина игристого «iGelsi» и «Millesimato Blanc de Blancs». Для оценки товара необходимо привлечение специалиста.

17 июня из Италии в Украину возвращался житель Ровенской области, который, проезжая «красным коридором», «забыл» задекларировать медицинский препарат иностранного производства «Diazepam 5 mg /ml», в количестве трех стеклянных флаконов, емкостью 20 ml каждый в заводской упаковке, общей стоимостью 13,50 евро.

Заметим, что действующее вещество «Diazepam» отнесено к перечню наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров утвержденного ПКМУ от 6 мая 2000 года №770 Таблицы №3 Список №2 «Психотропные вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля».

18 июня житель Львовщины направлялся на грузовом автомобиле «Mercedes-Benz Sprinter» в Чехию, выбрав «красный коридор». В таможенной декларации украинец указал свои паспортные данные и наличие у него одной дорожной сумки.

Поэтому, учитывая соответствующие риски и подозревая гражданина в сокрытии товаров, таможенники приняли решение провести углубленный обыск автомобиля. В результате таможенного обыска, в специально оборудованных и приспособленных с целью незаконного перемещения сигарет через таможенную границу Украины хранилищах, было обнаружено 289 пачек сигарет различных торговых марок с акцизными марками. Табачные изделия находились в передней правой стойке автомобиля.

Также сегодня житель Ровенской области, возвращаясь из Италии через «Тису» и выбрав «красный коридор», задекларировал паспортные данные и наличие у него пять дорожных сумок, «забыл» внести в декларацию 62 бумажных тетрапаков с итальянским вином «LORENZONETTO cav. guido »и« TAVERNELLO », общей вместимостью 138 л. Для оценки товара необходимо привлечение специалиста.

Таким образом, граждане Украины не заявили по установленной форме в таможенной декларации точные сведения о перемещаемых ими через таможенную границу Украины товары, подлежащие обязательному письменному декларированию и ограничены для перемещения через таможенную границу Украины. Согласно таможенному законодательству товары, являющиеся непосредственными предметами нарушения таможенных правил, а также транспортное средство со специально изготовленными хранилищами, изъяты. Материалы будут переданы в суд.

ГФС в Закарпатской области.

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