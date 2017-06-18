Москаль предлагает международным авиаперевозчикам восстановить работу аэропорта "Ужгород"

20.06.2017 (10:09)

Украэрорух заблокировал полноценную работу аэропорта "Ужгород"

Из-за бездействия Украэроруха, Государственной авиационной службы и Министерства инфраструктуры Украины полноценная работа Международного аэропорта «Ужгород» заблокирована.

Словакия позволяет залетать самолетам на свою территорию без диспетчерского сопровождения только в режиме визуальной видимости при ясной погоде. Активные попытки наладить работу аэропорта, которые продолжаются уже почти два года, ощутимых результатов не дали, наоборот - в последнее время ситуация только усугубилась.

- Напомню, что между Украиной и Словакией в свое время было подписано межправительственное соглашение о диспетчерском сопровождении Украэрорухом и словацким провайдером самолетов, которые приземляются или взлетают из Ужгородского аэропорта, - отмечает Геннадий Москаль. - Срок соглашения истек в июне 2016 года, Словакия в то время уже стала членом Евросоюза. Начиная с июня прошлого года, я лично несколько раз ездил на переговоры в Министерство транспорта и телекоммуникаций Словакии и много раз был в Министерстве инфраструктуры Украины. Происходили многочисленные совещания с участием руководителей департаментов Авиационной службы и Украэроруха, но кроме обещаний помочь в восстановлении работы аэропорта мы не получили ничего. В прошлом году я направил письмо руководителю Европейского агентства по безопасности авиаперелетов (EASA) Патрику Ки с просьбой подключиться к решению проблемы Ужгородского аэропорта. И получил ответ: еще в 2011г. EASA обратилась к Украэроруху и департаменту авиации Министерства инфраструктуры Украины с предложением подписать протокол намерений о допуске EASA к аудиту Украэроруха в аэропортах Украины, которые он сам определит. Однако Украэрорух так и не дал ответа на это предложение. В результате после окончания соответствующего соглашения между Украиной и Словакией EASA не дала добро Словакии на диспетчерское сопровождение самолетов в Ужгородском аэропорту. Более того - территорию для разворота самолетов в воздушном пространстве Словакии сокращено с 20 до 10 километров. EASA четко дала понять, что без аудита Украэроруха не даст разрешения Словакии на диспетчерское сопровождение самолетов в Ужгородском аэропорту, а Украэрорух не хочет давать разрешение на аудит потому что пользуется «допотопным» оборудованием и ничего не делает для его модернизации. Если полушутя, то работа Украэроруха напоминает эпизод из культового фильма «В бой идут одни старики», где роль диспетчеров выполняли пилоты, которые предупреждали своих коллег по рации: «Осторожно - у тебя на хвосте Мессершмитт». Если же серьезно, то своим бездействием Украэрорух заблокировал полноценную работу Ужгородского аэропорта. Несмотря на курс Украины на евроинтеграцию, эта структура не хочет модернизировать оборудование и работать по стандартам ЕС. В результате у нас нет другого выхода, как обратиться к международным авиаперевозчикам, работающим в странах Евросоюза, с предложением восстановить полноценную работу Ужгородского аэропорта собственными силами и запустить регулярные рейсы сначала между Ужгородом и Киевом, а затем и в других направлениях. Аэропорт технически готов к этому - территория приведена в порядок, по периметру установлена ​​сертифицированная ограда, модернизированные служебные помещения, а взлетная полоса после расширения готова принимать самолеты класса «Боинг» или «Аэробус».

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Венгры заинтересованы в сотрудничестве функционирования аэропорта "Ужгород" (ФОТО)



