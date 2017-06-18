Полиция Закарпатья: Домушники активизируются в сезон отпусков

20.06.2017 (12:38)

Полиция охраны предупреждает закарпатцев о росте квартирных краж летом

Управление полиции охраны Закарпатья предостерегает жителей области позаботиться о безопасности своего жилья и имущества. Летний сезон отпусков начался. Однако, пока граждане наслаждаются отдыхом и путешествиями, воры не дремлют.

Именно тогда, когда длительное время хозяев нет дома, их квартиры попадают в поле зрения квартирных преступников. «Домушники» готовятся к ограблению заранее. Обычно, кражи являются спланированными - работают по наводке.

- Если вас несколько дней не будет дома, то золотое правило перед отпуском - молчание. Лучше не рассказывать о продолжительности отпуска малознакомым. Нередко молодые люди размещают сообщения об отпуске в социальных сетях - этого делать не стоит. Путем распространения информации эти сведения могут стать «наводкой». Также было бы неплохо, к примеру, попросить кого-то из соседей время от времени выглядывать в коридор. Особенно, если оттуда доносятся подозрительные звуки, - рассказал журналистам Сергей Лысенко, заместитель начальника УПО в Закарпатской области.

Полиция охраны советует не пренебрегать безопасностью своего имущества: закрывать дверь на все замки, окна, форточки, договориться с соседями, чтобы те забирали открытки с почтового ящика. Не оставлять ключи от дома в почтовых ящиках, или на дверной раме, под корзиной. Но самым надежным средством защиты, конечно, будет сигнализация.

- В арсенале воров любые отмычки. Поэтому открыть замок - это буквально несколько минут. Но не только через двери проникают воры. Современные окна они научились открывать за считанные секунды. А сигнализация - это надежный метод. В полиции охраны современные приборы, которые реагируют сразу, и наряд группы задержания всегда на чеку, - отметил Сергей Лысенко.

Стоит установить на окнах роллеты или решетку. В частности, это касается жителей, проживающих на нижних этажах многоквартирных домов, ведь именно они чаще всего страдают от рук злоумышленников. Помните также, что большинство краж являются спланированными. Воры обращают внимание на состоятельность потенциальной жертвы. По незапланированных кражах, внимание злоумышленника привлекает, к примеру, открытое окно или некачественные двери. Кроме того, когда к вам домой приходят незнакомые люди, представляются работниками коммунальных структур - обязательно попросите их показать удостоверение, чтобы сознательно не впустить в дом преступника.

Если вы стали жертвой преступников, сразу обращайтесь в полицию, ведь легче вора поймать по горячим следам.

Управление полиции охраны в Закарпатской области.

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