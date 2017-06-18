На Театральной в Ужгороде обещают вернуть фонтан

20.06.2017 (16:16)

А ведь когда-то на Театральной в Ужгороде был фонтан...

Во время дискуссии в рамках «Мастерской города» Олег Боршовский, главный архитектор Ужгорода заявил, что на Театральной площади и площади Фенцика будут менять покрытие на природный камень и сделают фонтан, который бы можно было отключать во время массовых мероприятий.

Ждут изменения и на Почтовую площадь. В частности ее, после реновации, на которую уже заказано изготовление проектно-сметной документации, планируют сделать еще и «пространство для общественных собраний».

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Как в Ужгороде будет выглядеть пл. Шандора Петефи после реконструкции? (ФОТО)



