Пьяный закарпатец открыл стрельбу из пистолета в кафе (ФОТО)

20.06.2017 (16:50)

На Закарпатье пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе

В селе Соймы Межгорского района нетрезвый местный житель с оружием угрожал убийством односельчанину. Пострадавших нет. Полиция задержала подозреваемого. По факту начато уголовное производство

Сегодня, в 01:13, к межгорским полицейским обратился 47-летний частный предприниматель. Мужчина сообщил о хулиганских действиях своего знакомого в помещении местного кафе.

Как выяснила следственно-оперативная группа и работники сектора реагирования патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, нетрезвый 39-летний житель села Сойма, находясь на втором этаже кафе, в ходе словесной перепалки с односельчанином, угрожал ему убийством и выстрелил из пистолета. Пуля попала в радиатор отопления. Пострадавших нет. Оружие и 13 патронов изъяты и направлены на экспертизу, которая определит их вид и происхождение.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством). Следствие продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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