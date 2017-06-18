Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)

20.06.2017 (19:03)

Во время визита в США Порошенко встретился с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон встретился с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Он также написал, что Порошенко встретился с Трампом, после встреча с вице-президентом США Майком Пенсом.

Детали и результаты встречи пока не разглашаются.

Также на фото, которое опубликовал пресс-секретарь Белого Дома, присутствуют минстр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый.

В рамках этого визита Порошенко, кроме встречи с президентом США Дональдом Трампом, запланировал провести встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, министром обороны США Джеймсом Маттисом и другими высокопоставленными чиновниками.

-

Порошенко опередил Путина во встрече c Трампом



