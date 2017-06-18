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Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)

20.06.2017 (19:03)
Во время визита в США Порошенко встретился с Трампом
Во время визита в США Порошенко встретился с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон встретился с Президентом США Дональдом Трампом.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.

Он также написал, что Порошенко встретился с Трампом, после встреча с вице-президентом США Майком Пенсом.

Детали и результаты встречи пока не разглашаются.

Также на фото, которое опубликовал пресс-секретарь Белого Дома, присутствуют минстр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый.

В рамках этого визита Порошенко, кроме встречи с президентом США Дональдом Трампом, запланировал провести встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, министром обороны США Джеймсом Маттисом и другими высокопоставленными чиновниками.
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Порошенко опередил Путина во встрече c Трампом


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

20.06.2017 (21:05) / Вежливые Люди

Визит Петра Порошенко в Белый дом прошел более сдержанно, чем визиты других иностранных лидеров, о чем написал американский телеканал CNN.Трамп не встретил президента Украины около Западного крыла Белого дома,хотя делал это по прибытию других иностранных лидеров,говорится в сообщении.Телеканал пишет, что почести, которые Трамп традиционно оказывает лидерам крупных иностранных государств, оказывались и представителям менее влиятельных стран.

20.06.2017 (21:03) / Антифашист

Процес развала фашистской росии запущен!!!

20.06.2017 (21:09) / Вежливые Люди

Фшистская успаина УЖЕ развалилась-остался вонючий галицкий огрызок,без Крыма и Новороссии и скоро без Закарпатья.

20.06.2017 (21:07) / Веселый ватник

У тебя крыса галицкая очко уже развалилось от частого использования.

20.06.2017 (20:50) / Вежливые Люди

Трамп завхозу Белого Дома:"Я просил завезти в Белый Дом новую парашу-вы меня неправильно поняли"

20.06.2017 (20:30) / Серебряная Земля

Странно. Пaрaшенко уже как час от Трампампама вышел и до сих пор ни одной победной реляции...Два варианта:1. Нажрался .2. Нажрался с горя.

20.06.2017 (20:01) / Серебряная Земля

«Дональду Трампу и Майклу Пенсу.Джентльмены,с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа,который вы просите за то,чтобы вернуть мне yкраину.Думаю, что вы запрашиваете лишнее,а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю,yчто вы его примете.Вы приводите yкраину домой и платите мне двести пятьдесят миллионов долларов наличными,а я соглашаюсь взять её у вас с рук долой.

20.06.2017 (20:03) / Серебряная Земля

Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что она пропала без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Украину домой.С совершенным почтениемВладимир Путин»

20.06.2017 (19:30) / РОНА

Ну и что?