Порошенко провел встречу с Трампом (ФОТО)

|Во время визита в США Порошенко встретился с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон встретился с Президентом США Дональдом Трампом.
Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер.
Он также написал, что Порошенко встретился с Трампом, после встреча с вице-президентом США Майком Пенсом.
Детали и результаты встречи пока не разглашаются.
Также на фото, которое опубликовал пресс-секретарь Белого Дома, присутствуют минстр иностранных дел Украины Павел Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый.
В рамках этого визита Порошенко, кроме встречи с президентом США Дональдом Трампом, запланировал провести встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном, министром обороны США Джеймсом Маттисом и другими высокопоставленными чиновниками.
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Порошенко опередил Путина во встрече c Трампом
Рейтинг: -5
Комментарии
Рейтинг: 1
Визит Петра Порошенко в Белый дом прошел более сдержанно, чем визиты других иностранных лидеров, о чем написал американский телеканал CNN.Трамп не встретил президента Украины около Западного крыла Белого дома,хотя делал это по прибытию других иностранных лидеров,говорится в сообщении.Телеканал пишет, что почести, которые Трамп традиционно оказывает лидерам крупных иностранных государств, оказывались и представителям менее влиятельных стран.
Рейтинг: -1
Процес развала фашистской росии запущен!!!
Рейтинг: 2
Фшистская успаина УЖЕ развалилась-остался вонючий галицкий огрызок,без Крыма и Новороссии и скоро без Закарпатья.
Рейтинг: 2
У тебя крыса галицкая очко уже развалилось от частого использования.
Рейтинг: 0
Трамп завхозу Белого Дома:"Я просил завезти в Белый Дом новую парашу-вы меня неправильно поняли"
Рейтинг: 1
Странно. Пaрaшенко уже как час от Трампампама вышел и до сих пор ни одной победной реляции...Два варианта:1. Нажрался .2. Нажрался с горя.
Рейтинг: 3
«Дональду Трампу и Майклу Пенсу.Джентльмены,с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа,который вы просите за то,чтобы вернуть мне yкраину.Думаю, что вы запрашиваете лишнее,а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю,yчто вы его примете.Вы приводите yкраину домой и платите мне двести пятьдесят миллионов долларов наличными,а я соглашаюсь взять её у вас с рук долой.
Рейтинг: 3
Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что она пропала без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Украину домой.С совершенным почтениемВладимир Путин»
Рейтинг: 2
Ну и что?