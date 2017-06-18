Двое алчных патрульных на трассе "Киев-Чоп" попали в тупик (ВИДЕО)
20.06.2017 (19:30)
Львовские полицейские "подрабатывают" на трассе "Киев-Чоп"
На ютубе выложили видео, как на трассе двое алчных патрульных остановили водителя авто, а потом сами же попали в тупик, не зная, чем аргументировать "нарушителю" с камерой свои действия.
"В отношении сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Пустомытовского отделения полиции, которые на трассе "Киев-Чоп" останавливали транспортные средства, назначено служебное расследование", - сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.