Двое алчных патрульных на трассе "Киев-Чоп" попали в тупик (ВИДЕО)

20.06.2017 (19:30)

Львовские полицейские "подрабатывают" на трассе "Киев-Чоп"

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На ютубе выложили видео, как на трассе двое алчных патрульных остановили водителя авто, а потом сами же попали в тупик, не зная, чем аргументировать "нарушителю" с камерой свои действия."В отношении сотрудников сектора реагирования патрульной полиции Пустомытовского отделения полиции, которые на трассе "Киев-Чоп" останавливали транспортные средства, назначено служебное расследование", - сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.