На Закарпатье горит полигон твердых бытовых отходов (ФОТО)

21.06.2017 (11:36)

Пожар на мусоросвалке в Закарпатье

Сегодня, произошло возгорание мусора на территории полигона твердых бытовых отходов, возле с. Дубровка Иршавского района Закарпатья.

Об этом сообщила пресс-секретарь У ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

"Пожар произошел утром, но он до сих пор не локализован. Речь идет о возгорании пластов мусора. Вероятно, работы на полигоне продлятся весь день и к вечеру. Бульдозером разгребают толщу твердых бытовых отходов, а спасатели заливают площадь, чтобы не дать распространиться пожару", - рассказала Н.Батир.

На месте работают дежурные отделения пожарно-спасательных подразделений из г. Иршава. Общая площадь возгорания составляет около 100 кв.м. К тушению привлечены 15 спасателей и 3 единицы специальной техники. Также работает бульдозер от ООО, которому принадлежит полигон.

Травмированных и погибших в результате происшествия нет.

Причина пожара сейчас устанавливается правоохранителями.

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