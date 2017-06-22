Сегодня День скорби и почтения памяти жертв войны

22.06.2017 (08:30)

22 июня - День скорби и почтения памяти жертв войны

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории – начало Великой Отечественной войны. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, а через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22:43 по центрально-европейскому времени. Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Полностью или частично было разрушено 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

5,27 миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.

Украина стала эпицентром боевых действий в годы Великой Отечественной. За победу над нацизмом украинский народ заплатил дорогую цену. Украина потеряла пятую часть населения, на фронте погибли 1,3 млн украинцев, оккупанты уничтожили 1 млн 366 тыс. военнопленных и 3,9 млн мирных жителей, на принудительные работы в Германию было вывезено около 2,5 млн человек.

Ежегодно в Украине 22 июня отмечается День скорби и памяти жертв войны, учрежденный Указом президента Украины Леонидом Кучмой в 2000 году "… с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, их подвига и жертвенности".

В 2011 году Верховная Рада ввела обязательную всеукраинскую минуту молчания в день начала Великой Отечественной войны 22 июня.