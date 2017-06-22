В Чопском пограничном отряде застрелился мододой парень

22.06.2017 (13:30)

Трагедия в Чопском погранотряде - застрелился юный пограничник

Как сообщают СМИ, в Чопском пограничном отряде застрелился 23-летний пограничник.

Aртем Филoненкo был родом из Кировоградской области город Новоукраинка.

Юный пограничник оставил записку, в которой отметил, что это его решение и все на его руках.

Как стало известно по документам, смерть наступила в 1:00 час ночи, а родителям об этом сообщили аж в 11 следующего дня. Сначала им сказали, что сын получил ранения из-за неосторожного обращения с оружием; затем - погиб при задержании контрабандистов; а потом поступило сообщение, что это самоубийство. Чтобы узнать настоящую причину смерти сына, сегодня родители написали заявление, на основании которого сейчас ведется расследование.

Сейчас военные прокуроры проводят следственные действия, чтобы установи обстоятельства и причины смерти военнослужащего срочной службы Артема Филоненко.

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