Прокуратура занялась фактом уничтожения магазина Фунданича в Ужгороде

22.06.2017 (15:27)

В Ужгороде уничтожили историческую достопримечательность города

Как сообщил руководитель Ужгородской местной прокуратуры Дмитрий Кириленко, в ходе мониторинга информационного пространства, прокуратурой выявлена ​​информация, которая облетела Интернет о «уничтожающих работах» над очередной исторической достопримечательностью Ужгорода.

Речь идет об уничтожении магазина Фунданича в Ужгороде, осуществляемого под видом "реконструкции" с надстройкой жилого дома по ул. Волошина 47, где раньше располагалась лавка Цирила Фунданича.

Учитывая резонанс, который получила данное событие и нарушение Закона Украины «Об охране культурного наследия», Ужгородской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту уничтожения исторического здания магазина Фунданича в Ужгороде, который внесен в историко-архитектурного опорного плана города, как объект культурного наследия с соответствующим охранным статусом. (Ч.2 ст.298 УК Украины).

Прокурор отметил, что санкция ч.2 ст 298 УК Украины - умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей - предусматривает наказание штрафом до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.